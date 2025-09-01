  1. Privatkunden
Versicherungsbetrug im grossen Stil Portugiese soll 575'000 Franken mit Fake-Unfällen ergaunert haben

Sven Ziegler

1.9.2025

Der Mann fingierte mehrere Arbeitsunfälle. (Symbolbild)
Der Mann fingierte mehrere Arbeitsunfälle. (Symbolbild)
Monika Skolimowska/dpa

Ein 51-jähriger Portugiese soll mit fingierten Arbeitsunfällen mehrere Unfallversicherungen in der Schweiz und Liechtenstein betrogen haben. Der Schaden beläuft sich laut Staatsanwaltschaft auf über eine halbe Million Franken.

Redaktion blue News

01.09.2025, 09:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Mann soll mit Komplizen fingierte Arbeitsunfälle inszeniert und Taggelder kassiert haben.
  • Vier Unfallversicherer zahlten insgesamt mehr als 575'000 Franken aus.
  • Nun steht der Haupttäter mit 14 Mitangeklagten vor dem Kreisgericht Rheintal.
Mehr anzeigen

Die Staatsanwaltschaft St. Gallen hat einen grossangelegten Fall von Versicherungsbetrug aufgedeckt. Ein 51-jähriger Portugiese soll zwischen 2021 und 2023 ein ganzes Netzwerk von Mittätern aufgebaut haben, um Unfallversicherungen im grossen Stil zu täuschen. Wie die Behörden mitteilen, rekrutierte er Bekannte, Freunde und Familienmitglieder, die bereit waren, fingierte Arbeitsunfälle vorzutäuschen.

Der Mann soll den vermeintlichen Arbeitern gefälschte Lebensläufe verschafft haben, um Jobs über Personalvermittlungen in der Schweiz und in Liechtenstein zu erhalten. Auf ihre Namen eröffnete er Bankkonten und E-Mailadressen, kümmerte sich um Unterkunft und Transport – und organisierte sogar die Kommunikation mit Ärzten, Arbeitgebern und Versicherungen.

Über 575'000 Franken weg

Kurz nach Arbeitsbeginn spielten die Komplizen einen Unfall und eine daraus resultierende Arbeitsunfähigkeit vor. So floss Krankentaggeld direkt auf die eingerichteten Konten, von denen sich der Hauptbeschuldigte laut Anklage über 340'000 Franken selbst aneignete.

Insgesamt wurden vier Unfallversicherungen um mehr als 575'000 Franken geschädigt. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem besonders raffinierten, gewerbsmässigen Betrug. Der 51-Jährige und 14 Mitbeschuldigte müssen sich nun vor dem Kreisgericht Rheintal verantworten.

Die Anklage fordert gegen den Haupttäter eine teilbedingte Freiheitsstrafe von drei Jahren und eine Ersatzforderung von 343'000 Franken. Zudem soll er für 14 Jahre des Landes verwiesen werden. Für die Mitangeklagten dürften mildere Strafen zur Debatte stehen.

