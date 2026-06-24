Ein Ricardo-Kunde soll einen Neuwagen per Sofortkauf erstanden haben, wollte dies aber gar nicht. Der Autohändler stellt sich quer – und verlangt 1000 Franken Stornogebühren.

Fehlkäufe auf dem Online-Marktplatz Ricardo sind nach Angaben des Unternehmens «eher selten».

Darum geht’s Ein Mann aus St. Gallen hat auf dem Online-Marktplatz Ricardo einen Neuwagen per Sofortkauf erstanden, diesen nach eigenen Angaben jedoch nie getätigt.

Der Händler erklärt sich bereit, den Kauf zu stornieren, allerdings nur gegen eine Gebühr von 1000 Franken.

Der Autohändler behauptet, dies passiere «täglich». Nach Angaben von Ricardo kommt es jedoch nur «sehr selten» zu Fehlkäufen.

Schockmoment am Handy: Ein Ricardo-Kunde staunt nicht schlecht, als ihm die Plattform mitteilt, er habe soeben per Sofortkauf einen Neuwagen erstanden – Kostenpunkt: 40'000 Franken.

Doch der Mann aus St. Gallen hatte nach eigenen Angaben keine Ausschau nach einem neuen Auto gehalten oder gar den Sofortkauf-Button betätigt.

Um eine Betrugsmasche handelt es sich eher nicht, wie der Mann dem SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» sagt. Er habe ein starkes Passwort gewählt und auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert.

Der Ricardo-Kunde vermutet vielmehr, versehentlich mit dem Daumen auf den «Sofort kaufen»-Button geraten zu sein, als er Apps schnell schliessen und den Terminkalender öffnen wollte.

1000 Franken Stornierungsgebühr

Nach dem vermeintlichen Kauf nimmt der Mann umgehend Kontakt mit dem Schwyzer Ricardo-Händler auf. Dieser erklärt sich bereit, den Vertrag zu stornieren – gegen eine «Unkostenpauschale» in Höhe von 1000 Franken.

In der E-Mail des Händlers heisst es zudem: «Wir haben dies täglich.»

Der Betroffene empfindet die Gebühr als viel zu hoch und schaltet seine Rechtsschutzversicherung ein. Die empfiehlt schliesslich, die Gebühr zu bezahlen und erstattet dem Mann 600 Franken.

Dennoch zeigt sich der St. Galler empört: «Der Händler steht nun als Gewinner da und wird das in jedem Fall wieder so machen.» «Espresso »berichtet unter Berufung auf das Inserat, die Gebühr sei nicht deklariert worden.

Autohändler entfernt Angebote

Wie der Kauf letztlich zustande kam, ist unklar. Der Autohändler selbst will nicht zur Aufklärung des Falles beitragen, antwortet nicht auf Anfragen des Konsumentenmagazins.

Ricardo bietet indessen an, sich des Falls anzunehmen. Doch auch die benötigte Vollmacht des Händlers kommt nicht – stattdessen entfernt dieser fast alle Angebote von der Plattform.

Gibt es ein Problem mit dem «Sofort kaufen»-Button? Immerhin sprach der Autohändler in der E-Mail an den Kunden, dies passiere «täglich».

Bei Ricardo kann man diese Aussage jedoch nicht nachvollziehen. «Versehentliche Fehlkäufe werden uns sehr selten gemeldet», sagt Mediensprecherin Mojca Fuks und betont, für den Kaufabschluss sei eine zweite Bestätigung nötig.

Auf dem Online-Marktplatz gilt: Wird für einen Artikel das höchste Gebot abgegeben oder dieser sofort kauft, kommt der Vertrag zustande.

Fuks empfiehlt bei einem Fehlkauf, umgehend Kontakt mit dem Händler aufzunehmen, in den «allermeisten Fällen» finde sich eine Lösung. Hohe Stornogebühren wie im Fall des St. Galler Ricardo-Kunden seien indessen eher selten.

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