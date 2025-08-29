Fischer ziehen Monsterwels aus dem Neuenburgersee

Ein beeindruckender Fang im Neuenburgersee könnte einen neuen Rekord für die Schweiz aufstellen. Zwei Fischer zogen einen riesigen Wels aus dem Wasser, der über 100 Kilogramm wiegt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Berufsfischer haben im Neuenburgersee einen 2,43 Meter langen und über 100 Kilogramm schweren Wels gefangen.

Der Fang erforderte einen 25-minütigen Kraftakt und führte bei einem der Fischer zu körperlichen Beschwerden.

Laut Experten wachsen Welse aufgrund der Klimaerwärmung immer grösser, stellen jedoch keine Gefahr für Menschen dar. Mehr anzeigen

Zwei Berufsfischer haben im Neuenburgersee bei Bevaix NE einen aussergewöhnlichen Fang gemacht. Sie zogen einen Wels mit einer Länge von 2,43 Metern und einem Gewicht von über 100 Kilogramm aus dem Wasser. Damit handelt es sich möglicherweise um das grösste in der Schweiz gefangene Exemplar.

Der Fang war das Ergebnis eines intensiven 25-minütigen Kampfes, wie «RTS» berichtet. Dabei habe einer der Fischer, Nicolas Chevalier, seine ganze Kraft aufbringen müssen, um den Fisch zu ermüden und schliesslich ins Boot zu hieven.

Der Kampf mit dem Riesenwels hinterliess Spuren: Chevalier litt eine Woche lang unter Schmerzen in Arm und Rücken. Um die Qualität des Fleisches zu sichern, wurde der Wels nach dem Fang schnell zerlegt.

Klimaerwärmung lässt Welse wachsen

Der Schweizerische Fischereiverband wurde umgehend informiert und erhielt Fotos und Videos zur Dokumentation des aussergewöhnlichen Fangs.

Die Klimaerwärmung trägt dazu bei, dass Welse immer grössere Ausmasse erreichen. Der Weltrekord für einen Wels liegt bei 2,85 Metern. Dennoch bestehe keine Gefahr für Schwimmer, wie Julien Perrot, Biologe und Gründer der Zeitschrift «La Salamandre», gegenüber «RTS» erklärt.

Welse, die auch an der Wasseroberfläche nach Vögeln jagen, konzentrieren sich hauptsächlich auf andere Fische und nicht auf Menschen.