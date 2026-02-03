Mega-Zoff in Bündner Senioren-Heim geht vor Gericht

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Eskalation mit Massenkündigung Mega-Zoff in Bündner Senioren-Heim geht vor Gericht

Sven Ziegler

3.2.2026

In einem Bündner Seniorenheim kommt es zu Streit. (Symbolbild)
In einem Bündner Seniorenheim kommt es zu Streit. (Symbolbild)
Sina Schuldt/dpa

Im Churer Seniorenzentrum Rigahaus kam es im Herbst zu einer Eskalation mit Massenkündigungen, schweren Vorwürfen aus der Pflege und personellen Konsequenzen an der Spitze. Nun wird der Konflikt vor Gericht weitergezogen.

Sven Ziegler

03.02.2026, 11:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im September 2025 kündigten rund 15 Pflegefachpersonen im Seniorenzentrum Rigahaus in Chur gleichzeitig.
  • Pflegepersonal und Berufsverband erhoben schwere Vorwürfe gegen Führung und Stiftungsrat.
  • Nach öffentlichen Schuldzuweisungen landet der Streit nun vor Gericht.
Mehr anzeigen

Am 12. September 2025 eskalierte die Situation im Seniorenzentrum Rigahaus in Chur. Rund 15 Pflegefachpersonen reichten innert kurzer Zeit ihre Kündigung ein. Wenige Tage später wurde der Fall von der «Südostschweiz» öffentlich gemacht.

Auslöser war ein Schreiben aus dem Kreis der Pflegenden an die Geschäftsleitung. Darin wurden zahlreiche Missstände geschildert. Kritisiert wurden unter anderem anhaltender Personalmangel, fehlende Mitsprache bei Entscheidungen sowie eine aus Sicht der Pflege falsche Schwerpunktsetzung im Betrieb.

So sei Geld in Aussenauftritt und Gastronomie geflossen, während es im Pflegealltag an grundlegenden Ressourcen gefehlt habe. Zudem hätten Lernende im Dienstplan als volle Arbeitskräfte gegolten, obwohl sie eigentlich angeleitet werden müssten.

Rücktritt des Geschäftsleiters und weitere Abgänge

Kurz nach Bekanntwerden der Kündigungen zog das Rigahaus erste Konsequenzen. Der damalige Geschäftsleiter kündigte sein Arbeitsverhältnis. In einer Stellungnahme räumte er ein, Warnzeichen nicht konsequent genug erkannt zu haben.

Gleichzeitig kam es zu weiteren personellen Turbulenzen. Zwei Mitarbeitende wurden fristlos entlassen. Der Stiftungsrat bestätigte mehrere Abgänge, versicherte aber, dass die gesetzlichen Mindestvorgaben beim Personal weiterhin erfüllt seien.

Auch der kantonale Pflegeberufsverband schaltete sich ein. Dessen Präsidentin erklärte öffentlich, der Stiftungsrat sei seiner Fürsorgepflicht nicht ausreichend nachgekommen. Es habe Hinweise gegeben, die als Gefährdungsmeldungen hätten verstanden werden können.

Öffentliche Schuldzuweisung sorgt für neue Eskalation

Aus Sicht des Pflegeverbands habe der Personalmangel nicht nur die Mitarbeitenden belastet, sondern auch die Versorgung der Bewohnenden gefährdet. Der Stiftungsrat wies diese Vorwürfe zurück und erklärte, man habe nach Bekanntwerden der Situation umgehend Massnahmen ergriffen.

Anfang Oktober 2025 äusserte sich dann auch der Stiftungsrat öffentlich zur Krise. In einem Interview erklärte der Präsident, man sei lange nicht über die tatsächliche Lage informiert gewesen – auch nicht durch die damalige Pflegedienstleiterin. Aus der Pflege habe es geheissen, alles sei unter Kontrolle.

Diese Aussagen lösten heftige Reaktionen aus. Die ehemalige Pflegedienstleiterin widersprach entschieden und sprach von einer schweren Persönlichkeitsverletzung. Mehrere Pflegende bestätigten ihre Darstellung und kritisierten, der Stiftungsrat schiebe Verantwortung von sich weg.

Fall geht vor Gericht

Jetzt enthüllte die «Südostschweiz», dass die Auseinandersetzung zwischen dem Rigahaus und der ehemaligen Pflegedienstleiterin juristisch weitergezogen wird. Der Stiftungsrat wollte sich auf Nachfrage nicht mehr inhaltlich äussern und verwies auf das laufende Verfahren. Auch die Gegenseite gab keine Stellungnahme ab.

Gleichzeitig griff auch der Kanton ein. Das Gesundheitsamt begann, die Personalsituation im Rigahaus eng zu überwachen. Zeitweise erfolgten die Kontrollen wöchentlich, später monatlich.

Nach Angaben des Kantons erfüllt das Rigahaus derzeit die gesetzlichen Vorgaben. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass bereits ein einzelner Langzeitausfall ausreichen könne, um die Anforderungen nicht mehr zu erfüllen – mit möglichen Aufnahmestopps als Folge.

Mehr aus der Schweiz

Tödlicher Arbeitsunfall bei Grasswil BE. Förster wird unter Baumstamm eingeklemmt und stirbt

Tödlicher Arbeitsunfall bei Grasswil BEFörster wird unter Baumstamm eingeklemmt und stirbt

Passanten griffen ein. Mann nach Attacke auf Juden in Zürich festgenommen

Passanten griffen einMann nach Attacke auf Juden in Zürich festgenommen

Rund 10 Millionen Franken. Lohnsystemwechsel beim Bund verursacht Millionen-Mehrkosten

Rund 10 Millionen FrankenLohnsystemwechsel beim Bund verursacht Millionen-Mehrkosten

Meistgelesen

Diese Namen tauchen in den neuen Epstein-Akten auf – harte Vorwürfe vor allem gegen Trump
Tanja Frieden: «Üelu war mein Zuhause in der grossen Welt»
Albanischer Popstar Soni Malaj kassiert Einreiseverbot für die Schweiz
Trump verklagt Harvard auf 1 Milliarde Dollar
Mega-Zoff in Bündner Senioren-Heim geht vor Gericht