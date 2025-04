Ex-Moderatorin Steffi Buchli verlässt Ringier

Steffi Buchli verlässt nach fünf Jahren das Medienhaus Ringier. (Archivbild) Linkedin

Ringier Medien Schweiz stellt sich neu auf: Markus Wirth wird COO, während Rolf Cavalli die Chefredaktion des Blick übernimmt. Die Content-Verantwortung wird künftig vom COO getragen.

Markus Wirth wird ab Herbst 2025 neuer COO von Ringier Medien Schweiz und übernimmt zusätzlich die Verantwortung für Content-Strategie und Business Transformation.

Steffi Buchli verlässt das Unternehmen nach einer Übergangsphase.

CEO Ladina Heimgartner würdigt ihren Beitrag zur digitalen Transformation und Content-Strategie.

Rolf Cavalli wird neuer Chefredaktor des Blick, während Roman Sigrist die neue Rolle als Head of Business & AI Transformation übernimmt.

Bei Ringier Medien Schweiz stehen personelle Veränderungen an. Markus Wirth, der bisher als Chief Operating Officer bei der Goldbach Group tätig war, wird ab Herbst 2025 die Rolle des COO bei Ringier Medien Schweiz übernehmen. Mit über 25 Jahren Erfahrung in digitaler Transformation und Innovation bringt er umfassendes Know-how mit. Das berichtet am Donnerstag «Persoenlich.com».

Steffi Buchli, derzeit Chief Content Officer und Mitglied der Geschäftsleitung, wird das Unternehmen nach einer Übergangsphase verlassen. Sie hat in den letzten fünf Jahren die digitale Transformation von Blick Sport vorangetrieben und war laut Mitteilung des Konzerns massgeblich am Aufbau von Ringier Medien Schweiz beteiligt. Auf LinkedIn lässt sie durchblicken, dass ihre Zukunftspläne «vielversprechend» sind.

CEO lobt Steffi Buchli

Ladina Heimgartner, CEO Ringier Medien Schweiz, lobt Buchlis Engagement und ihren Unternehmergeist. Sie betont, dass Buchli eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der Content-Strategie gespielt hat und dankt ihr für ihren Mut zur Veränderung und ihre visionäre Führung.

Mit der Reorganisation wird Markus Wirth nicht nur die klassischen Aufgaben eines COO übernehmen, sondern auch die Verantwortung für die Content-Strategie und deren Umsetzung. Sein Aufgabenbereich umfasst den Content- und Media-Creation-Hub, den Print-Vertrieb, den Kundenservice sowie die Business Transformation.

Rolf Cavalli übernimmt den Chefposten vom Blick

Roman Sigrist, der bisherige COO, wird nach einer Übergangsphase die neu geschaffene Position des Head of Business & AI Transformation übernehmen. Diese Rolle soll die strategische Neuausrichtung des Unternehmens unterstützen.

Rolf Cavalli wird neuer Chefredaktor vom Blick. Blick

Rolf Cavalli, bisher stellvertretender Chief Content Officer, wird neuer Chefredaktor des Blick. Gemeinsam mit Sandro Inguscio, dem Chief Digital Officer, wird er den Blick-Newsroom leiten. Andreas Dietrich und Reza Rafi behalten ihre bisherigen Rollen als Chefredakteure von Blick Print und SonntagsBlick.

Die strategische Neuausrichtung von Ringier Medien Schweiz zielt darauf ab, das Unternehmen als führendes Medienhaus der Schweiz zu etablieren. Mit einem breiten Themenspektrum und einer starken Reichweite möchte RMS weiterhin ein attraktiver Partner für Werbekunden sein.

