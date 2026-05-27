Berner Dorf-Beiz kommt zum dritten Mal unter den Hammer

Der Gasthof Rössli in Wasen wird schon zum dritten Mal zur Versteigerung angeboten. auctionhome.ch

Zum dritten Mal seit der Jahrtausendwende kommt das «Rössli» in Wasen unter den Hammer. Der einstige Dorfgasthof ist heute Symbol für gescheiterte Investitionen und unklare Besitzverhältnisse.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der leerstehende Gasthof «Rössli» in Wasen wird erneut versteigert. Es ist bereits die dritte Versteigerung seit der Jahrtausendwende.

Mehrere Besitzerwechsel, Konkurse und juristische Streitigkeiten prägten die Geschichte der Liegenschaft. Auch private Investoren sollen dabei viel Geld verloren haben.

Zuletzt scheiterte ein geplanter Verkauf an fehlender Finanzierung. Nun endet das Projekt erneut in finanziellen Schwierigkeiten und einer Versteigerung. Mehr anzeigen

Das «Rössli» in Wasen bietet heute ein trauriges Bild. Die Liegenschaft wirkt insgesamt vernachlässigt. Der Gasthof steht seit längerem leer – und nun kommt er erneut unter den Hammer. Das berichtet die «Berner Zeitung».

Es ist bereits die dritte Versteigerung seit der Jahrtausendwende. Die erste fand Ende 2001 statt. Damals gehörte das «Rössli» einem Zusammenschluss von lokalen Gewerbetreibenden, die vor allem die dahinterliegende Matte überbauen wollten, heisst es in der «Berner Zeitung». Doch dem Konsortium ging das Geld aus. Die Kantonalbank als Gläubigerin lagerte die Liegenschaft in ihre Dezennium Finanz AG aus und liess sie schliesslich verwerten. Weil sich keine weiteren Käufer fanden, blieb das Gebäude zunächst bei der Bank-Tochter.

2017 folgt die nächste Versteigerung

Jahrelang hörte man kaum etwas vom «Rössli», bis im Herbst 2017 die zweite Versteigerung angekündigt wurde. Inzwischen gehörte die Liegenschaft einem Gastrounternehmen aus dem Kanton Nidwalden, das Konkurs gegangen war, schreibt die «Berner Zeitung». Eine Immobilienfirma aus dem Kanton Aargau erhielt den Zuschlag. Doch auch dieser Verkauf blieb für Aussenstehende undurchsichtig. Es war von juristischen Streitigkeiten die Rede, die das Verfahren verzögert hätten – eine Situation, die sich heute erneut zu wiederholen scheint.

Inzwischen ist wieder eine neue Eigentümerin im Spiel. Die Firma trat zuerst als Le Parc des Fourches mit Sitz im Kanton Waadt auf, nennt sich heute jedoch Ryadom Forkom und ist im Kanton Genf ansässig, berichtet die «Berner Zeitung». Solche Wechsel von Namen und Standort machen es schwierig, die Hintergründe nachzuvollziehen.

Die Firma selbst spricht von «einer internen operativen Umstrukturierung und einem Wechsel der Aktionärsstruktur» mit dem Ziel, «Verwaltungsstrukturen zusammenzufassen», schreibt die «Berner Zeitung». Gleichzeitig zeigt ein Blick ins Handelsregister, dass die einzige Gesellschafterin – ein Genfer Finanzunternehmen – im letzten Sommer in Konkurs gegangen ist.

Private Investoren verlieren Geld

Auch private Investoren sollen Geld verloren haben. Ein Mann berichtete gegenüber der «Berner Zeitung», dass er Ende 2021 zusammen mit seiner Tochter 125’000 Franken in ein Rössli-Projekt investiert habe. Obwohl die vereinbarte Laufzeit längst abgelaufen sei, habe er bis heute nichts zurückerhalten – und das, obwohl ein Zivilgericht ihm recht gegeben habe.

Die Planungen rund um das «Rössli» scheinen viel Geld verschlungen zu haben. Noch im Sommer 2022 sei man davon ausgegangen, dass die öffentliche Auflage kurz bevorstehe. Anfang 2024 sah es sogar so aus, als wäre ein Verkauf an einen Investor bereits geregelt. Doch dieser konnte die nötigen finanziellen Mittel plötzlich nicht mehr aufbringen.

Danach verschlechterte sich die Lage zunehmend. Die Verantwortlichen hofften zunächst noch, das Problem lösen oder eine neue Käuferschaft finden zu können. Schliesslich war von ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten die Rede – und nun endet die Geschichte vorerst wieder dort, wo sie schon mehrfach geendet hat: bei einer Versteigerung, heisst es von der «Berner Zeitung».