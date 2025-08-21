Rösti arbeitet an neuer Auto-Steuer – diese Fahrer soll es treffen

Bundesrat Albert Rösti will das Fahren mit Elektroautos verteuern. KEYSTONE

Elektroautos boomen, doch genau das bringt den Strassenfonds in Schieflage. Energieminister Albert Rösti will deshalb E-Autofahrer künftig zur Kasse bitten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bundesrat Albert Rösti plant eine neue Steuer auf Elektroautos, um den Strassenfonds NAF zu sichern.

Die Reserven des Fonds sinken, weil E-Autos keine Mineralölabgaben zahlen.

Diskutiert werden eine Selbstdeklaration der Kilometer oder technische Zähler, unklar bleibt aber die Umsetzung.

Kritiker warnen vor einer zu frühen Gleichstellung mit Benzinern, während Befürworter Tempo fordern – am Ende entscheidet das Volk. Mehr anzeigen

Der Bund arbeitet an einer neuen Steuer für Elektroautos. SVP-Energieminister Albert Rösti will damit den Strassenfonds NAF sanieren, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

Der Fonds wird heute vor allem durch Abgaben auf Benzin und Diesel finanziert. Weil E-Autos diese Abgaben nicht leisten, droht bis 2028 ein Milliardenloch. Schon jetzt sind die Reserven erstmals gesunken, von 3,83 auf 3,67 Milliarden Franken.

Seit Anfang 2024 zahlen Käufer von Elektroautos wie Tesla oder Audi bereits Importsteuern, ähnlich wie bei Benzinern. Doch das reicht nicht. Nun will der Bundesrat voraussichtlich Mitte September eine Vernehmlassung eröffnen.

Autofahrende sollen Zähler installieren

Die Steuer soll 2030 eingeführt werden. Zwei Modelle stehen zur Diskussion: Entweder melden Autofahrerinnen und Autofahrer ihren Kilometerstand selbst, oder es werden technische Zähler installiert, die den Stromverbrauch erfassen.

Röstis Vorgängerin Doris Leuthard hatte einen Tesla als Bundesratslimousine. KEYSTONE

Beide Varianten werfen Fragen auf. Bei der Selbstdeklaration ist unklar, wie Fahrten im Ausland oder der Transitverkehr berücksichtigt werden. Bei technischen Zählern stellt sich die Frage, wie man private Ladestationen einbindet. Bürgerliche Kreise fürchten zudem, dass mit der Steuer ein Road Pricing durch die Hintertür eingeführt wird.

Volk müsste darüber abstimmen

Besonders viel Kritik löst eine Zahl aus, die in Bundesbern bereits kursiert: sechs Franken pro 100 Kilometer. Das würde etwa 35 Rappen pro Kilowattstunde entsprechen und könnte E-Autos steuerlich Benzinern gleichstellen.

Der Branchenverband Auto Schweiz warnt davor. Sein Direktor Thomas Rücker sagte gegenüber der «Aargauer Zeitung», eine solche Steuer komme zu früh: «Kommt nun verfrüht eine steuerliche Gleichstellung zwischen E-Autos und Benzinern, könnte das zarte Pflänzchen der Elektromobilität rasch eingehen.»

Tatsächlich sind E-Autos trotz steigender Neuzulassungen noch eine Minderheit: Ihr Anteil an der gesamten Flotte beträgt nur 4,2 Prozent. Rücker fordert deshalb ein abgestuftes Modell, das den Steuersatz an den Marktanteil koppelt.

Politiker wie FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen drängen hingegen auf Tempo. Rösti braucht für die Steuer eine Verfassungsänderung – und damit das Volk. Neue Abgaben haben es an der Urne schwer, besonders wenn mehr Stimmberechtigte selbst E-Autos fahren. Entscheidend wird sein, ob der Bundesrat den richtigen Moment für die Abstimmung findet.

Video aus dem Ressort