Rösti bleibt nach Volksentscheid hart: Keine Rücknahme der Serafe-Senkung

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Kein Thema» für den Bundesrat Rösti bleibt nach Volksentscheid hart: Keine Rücknahme der Serafe-Senkung

Petar Marjanović, Bern

9.3.2026

Jacqueline Badran schiesst gegen Albert Rösti

Jacqueline Badran schiesst gegen Albert Rösti

«Ein Land braucht die vierte Gewalt – die kann man nicht einfach abwickeln», sagt Jacquelin Badran. Im Interview mit blue News erklärt sie, welche Erwartungen sie nun an Bundesrat Rösti stellt – und schiesst gegen ihn.

08.03.2026

Trotz des deutlichen Neins zur SRG-Initiative bleibt der Bundesrat bei seiner umstrittenen Gebührensenkung – sehr zum Ärger der SP. Die Sozialdemokraten sprechen von einer «Frechheit» und fordern eine Kurskorrektur in der Medienpolitik.

Petar Marjanović, Bern

09.03.2026, 17:24

09.03.2026, 17:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • 62 Prozent der Stimmberechtigten haben die SRG-Initiative klar abgelehnt.
  • Trotzdem will der Bundesrat an der Senkung der Serafe-Gebühr auf 300 Franken festhalten – ohne das Parlament einzubeziehen.
  • Die SP reagiert empört, spricht von einer Missachtung des Volkswillens und verlangt eine Kurskorrektur in der Medienpolitik.
Mehr anzeigen

Nach dem deutlichen Nein von 62 Prozent zur SRG-Initiative fordert die SP eine Kurskorrektur in der Medienpolitik. Die Parteispitze kritisiert nach dem Abstimmungssonntag, dass Bundesrat und Wirtschaftsverbände die SRG trotz des klaren Volksentscheids weiter schwächen wollen.

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth sprach im parteieigenen Podcast von einer «Frechheit». Medienminister Albert Rösti habe die SRG-Initiative mit einer Gebührensenkung von 335 auf 300 Franken bekämpfen wollen – und das, ohne das Parlament einzubeziehen. «Diese Gebührensenkung hat massive Auswirkungen auf das Budget der SRG», sagte Wermuth.

Doch eine Rücknahme der Senkung kommt für den Bundesrat nicht infrage. «Nein, dies ist kein Thema», heisst es in der schriftlichen Antwort auf eine Anfrage von Nationalrat Ueli Schmezer (SP/BE). Der frühere «Kassensturz»-Moderator wollte vom Bundesrat wissen, ob die Gebührensenkung nach einem klaren Volksentscheid rückgängig gemacht werde.

Bundesrat und Medienminister Albert Rösti sieht keinen Grund, die Senkung der Medienabgabe rückgängig zu machen.
Bundesrat und Medienminister Albert Rösti sieht keinen Grund, die Senkung der Medienabgabe rückgängig zu machen.
KEYSTONE

Schmezer argumentierte, dass bei einem Nein zur Initiative von über 55 Prozent die Senkung der Serafe-Gebühr gar nicht nötig gewesen wäre. «Diese Senkung schwächt die SRG erheblich. Und sie ist demokratiepolitisch fragwürdig», schrieb er in seiner Eingabe.

Der Bundesrat begründet sein Nein mit dem Hinweis, Volk und Stände hätten «im Wissen um das Gegenprojekt auf Verordnungsstufe» über die Initiative entschieden. Die Teilrevision der Verordnung werde deshalb «selbstverständlich auch bei einem Nein zur Initiative umgesetzt». Ein Rückkommen darauf wäre aus seiner Sicht «höchst fragwürdig».

Heimliche Abstimmungssieger. Zwei Strategen retteten die SRG ohne Auftrag und ohne Geld

Heimliche AbstimmungssiegerZwei Strategen retteten die SRG ohne Auftrag und ohne Geld

Die Antwort auf Schmezers Vorstoss wurde bereits letzte Woche publiziert – bevor das klare Nein zur SRG-Initiative bekannt war. Nun sorgt die Haltung des Bundesrats in der SP weiter für Unverständnis.

Mehr zum Thema

Heimliche Abstimmungssieger. Zwei Strategen retteten die SRG ohne Auftrag und ohne Geld

Heimliche AbstimmungssiegerZwei Strategen retteten die SRG ohne Auftrag und ohne Geld

Nein zur Halbierungsinitiative. «Geldverbrenner SRG» oder «lebendige Schweiz»? Leser streiten nach Abstimmung

Nein zur Halbierungsinitiative«Geldverbrenner SRG» oder «lebendige Schweiz»? Leser streiten nach Abstimmung

Nachbefragung zeigt. Individualbesteuerung von Linken gerettet – nur SVPler stimmten gegen SRG

Nachbefragung zeigtIndividualbesteuerung von Linken gerettet – nur SVPler stimmten gegen SRG

Meistgelesen

Rösti bleibt nach Volksentscheid hart: Keine Rücknahme der Serafe-Senkung
Iran greift Nato-Mitglied Türkei erneut an +++ Israel soll brutalen Kriegsstoff eingesetzt haben
So starke Dominanz gab es noch nie – warum die Linke in Zürich so stark ist
Expertin warnt vor einer drohenden Krise, die auch uns schwer treffen wird
Individualbesteuerung beschlossen – doch erst jetzt wollen alle wissen, was sie zahlen