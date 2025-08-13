  1. Privatkunden
«Würde immer noch die Republikaner wählen» Rösti distanziert sich nach Zollstreit von Trump

ai-scrape

13.8.2025 - 07:06

Albert Rösti hat weiterhin Sympathien für die republikanische Partei, zieht sich aber immer mehr zurück.
Albert Rösti hat weiterhin Sympathien für die republikanische Partei, zieht sich aber immer mehr zurück.
sda

Nach den hohen Zöllen aus den USA distanziert sich Bundesrat Rösti von seiner Unterstützung für Trump, bleibt aber der republikanischen Partei treu. Den Namen des US-Präsidenten meidet er nun.

Lea Oetiker

13.08.2025, 07:06

13.08.2025, 07:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bundesrat Albert Rösti hat sich nach den jüngsten Zollentscheidungen der USA von Donald Trump distanziert.
  • Obwohl er weiterhin Sympathien für die republikanische Partei hegt, vermeidet er es, den Namen des US-Präsidenten zu erwähnen.
  • Die Schweiz wurde von den USA mit einem Zollsatz von 39 Prozent belegt, einer der höchsten weltweit.
Mehr anzeigen

Im Oktober letzten Jahres hatte Rösti bei einer Veranstaltung in Basel noch seine Präferenz für Trump geäussert. Im Frühjahr bekräftigte er diese Haltung im Podcast «Politkuchen» mit Michael Elsener, kurz nachdem Trump die Zölle angekündigt hatte.

Doch nach dem endgültigen Zollschock rudert der Umweltminister nun zurück.

«Ich würde immer noch die republikanische Partei wählen», sagt Rösti zum «Blick». Der Name Donald Trump geht dem Bundesrat aber nicht mehr über die Lippen. Das wundert nicht: Die Schweiz musste sich von Trump so einiges gefallen lassen. So strafte er die Schweiz mit Zöllen von 39 Prozent ab – einer der höchsten Sätze weltweit.

Bereits im April hatte Rösti im Gespräch mit Elsener Kritik an Trumps Zollpolitik geäussert und betont, dass diese nicht mit liberalen Werten vereinbar sei.

Die Distanzierung könnte auch darauf hindeuten, dass Rösti seine persönlichen Überzeugungen als Minister für Umwelt und Verkehr zurückhaltender äussern möchte.

Im Gespräch mit Elsener räumte er ein, dass er seine Trump-Unterstützung nicht als Bundesrat hätte äussern sollen. Bereits im Herbst hatte er angemerkt, dass seine Antwort auf die Frage eines Schülers eher als private Meinung zu verstehen sei. Rösti ist sich bewusst, dass ein Bundesrat keine ausländischen Wahlen kommentieren sollte.

