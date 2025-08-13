Rösti distanziert sich nach Zollstreit von Trump

Im Oktober letzten Jahres hatte Rösti bei einer Veranstaltung in Basel noch seine Präferenz für Trump geäussert. Im Frühjahr bekräftigte er diese Haltung im Podcast «Politkuchen» mit Michael Elsener, kurz nachdem Trump die Zölle angekündigt hatte.
Doch nach dem endgültigen Zollschock rudert der Umweltminister nun zurück.
«Ich würde immer noch die republikanische Partei wählen», sagt Rösti zum «Blick». Der Name Donald Trump geht dem Bundesrat aber nicht mehr über die Lippen. Das wundert nicht: Die Schweiz musste sich von Trump so einiges gefallen lassen. So strafte er die Schweiz mit Zöllen von 39 Prozent ab – einer der höchsten Sätze weltweit.
Bereits im April hatte Rösti im Gespräch mit Elsener Kritik an Trumps Zollpolitik geäussert und betont, dass diese nicht mit liberalen Werten vereinbar sei.
Die Distanzierung könnte auch darauf hindeuten, dass Rösti seine persönlichen Überzeugungen als Minister für Umwelt und Verkehr zurückhaltender äussern möchte.
Im Gespräch mit Elsener räumte er ein, dass er seine Trump-Unterstützung nicht als Bundesrat hätte äussern sollen. Bereits im Herbst hatte er angemerkt, dass seine Antwort auf die Frage eines Schülers eher als private Meinung zu verstehen sei. Rösti ist sich bewusst, dass ein Bundesrat keine ausländischen Wahlen kommentieren sollte.