Nichts geht mehr: Der Gotthard-Tunnel musste wegen eines Risses in der Decke für unbestimmte Zeit gesperrt werden. Bild: Keystone

Wie lange muss der Gotthard-Strassentunnel für Autos und LKW gesperrt bleiben? Und was hat dazu geführt, dass sich an der Decke ein 25 Meter langer Riss aufgetan hat? Was bisher bekannt ist – und was nicht.

Hinweis zur Transparenz: Dieser Artikel wurde zuletzt um 17.20 Uhr aktualisiert.

Vieles ist noch unklar. Fest steht nach der Sperrung des Gotthard-Strassentunnels aber eines: Der Zeitpunkt ist höchst unglücklich. Erst am 10. August war ein Güterzug im Gotthard-Basistunnel entgleist. Für Personenzüge ist der Tunnel darum bis auf Weiteres gesperrt.

Was ist passiert?

Am Sonntagnachmittag traf es auch noch den Strassenverkehr: Nachdem Betonteile von der Tunneldecke gekracht waren, musste die Kantonspolizei Uri den Tunnel sperren. Bei einer Kontrolle wurde dann ein 25 Meter langer Riss in einer Zwischendecke entdeckt. Aus Sicherheitsgründen wurde der Tunnel deshalb für sämtlichen Verkehr gesperrt.

Wie lange bleibt der Tunnel gesperrt?

Das Bundesamt für Strassen (Astra) veröffentlichte am Montag um 17 Uhr eine erste Prognose dazu: Ziel sei es, den Tunnel bis Ende der Woche wieder für den Verkehr freitzugeben, heisst es in der Mitteilung.

Zuvor hatte sich schon der zuständige Bundesrat Albert Rösti, Vorsteher des Eidgenössischen Verkehrsdepartements, ähnlich geäussert: Er erwartet, dass der Tunnel bis spätestens Ende Woche wieder offen ist, sagte Rösti zu SRF.

Was sind die nächsten Schritte?

Die Zwischendecke wird jetzt auf einer Länge von 25 Meter abgebrochen und ersetzt. Der Rückbau beginne noch in der Nacht auf Dienstag, teilte das Astra mit. Eine Herausforderung stelle die Sicherstellung der Lüftung im betroffenen Abschnitt dar. Die Zwischendecke trenne den Fahrraum von den Zuluft- und Abluftkanälen, erklärt das Astra.

Was ist über die Hintergründe bekannt?

Das Astra geht davon aus, dass Spannungsumlagerungen im Gebrige zu den Schäden an der Tunneldecke geführt haben. «Diese haben zu lokalen Druckveränderungen geführt und den Tunnel im betroffenen Abschnitt belastet. Dies hat den Riss der Zwischendecke und dieser wiederum die Abplatzungen verursacht», heisst es im Communiqué.

Hätte der Riss an der Tunneldecke früher erkannt werden müssen?

Eine entsprechende Anfrage von blue News liess das Astra bislang unbeantwortet.

Wie rollt der Verkehr von Norden nach Süden?

Der Autoverkehr wird vorläufig über die San-Bernardino-Route auf der A13 sowie über die Gotthard-Passstrasse umgeleitet. Auf diesen Routen könne es daher zu Verkehrsengpässen kommen, weshalb mehr Reisezeit eingeplant werden müsse.

Schwerverkehr, der bereits in den Schwerverkehrskontrollzentren Giornico TI und Ripshausen UR auf eine Weiterfahrt auf der A2 wartet, wird vorläufig zurückgehalten.

Was sagt Rösti zur Situation am Gotthard?

Am Rande einer Medienkonferenz zur Energiepolitik erklärte Rösti am Montag, dass ihn die beiden Ereignisse am Gotthard innerhalb eines Monats natürlich bewegen würden. Wenn «die wichtigste Verkehrsader» des Landes – wohl aus Zufall – doppelt getroffen werde, beunruhige ihn das natürlich, sagte der Verkehrsminister zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA.