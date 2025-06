Jetzt erklärt Rösti, wieso Serafe Millionengewinne machen darf

Der kann ja fast so gut rechnen wie Trump ... und so ausgewogen, diese Umverteilung gegen oben. Ein Gewinn, diese Sparerei – und für 24/7 dreidimensionale Verkehrsnachrichten reichts alldieweil ... halt durch&durch ein Autopilot.

Sevele

Typisch, die Abzockerei geht weiter+ auf dem Buckel der Bevölkerung. Hat jemand erwartet, dass dies durch den zuständigen Bundesrat geändert wird ? Ich nicht !!! Wer weiss, vielleicht verdient er ja auch noch an diesem Geld. Ich frage mich wie lange es noch so weiter gehen kann, bis die Schweiz bzw.. die Schweizerbevölkerung richtig arm sein wird. Wahrscheinlich nicht mehr so lange. Irgendwann wird die Bevölkerung nicht mehr bezahlen können, d.h. die Regierung wird kein Geld mehr haben fürs Ausland und dann ??? Wenn es so weiter geht haben wir bald Zustände wie in anderen Länder wo viele bereits auf der Strasse leben müssen. Ehe u. Familien fallen auseinander, schöne Prognosen !!!