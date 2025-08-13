Energieminister Albert Rösti begründete am Mittwoch den Plan des Bundesrats, das AKW-Bauverbot aus dem Gesetz zu streichen. (Archivbild) sda

Seit 2017 gilt in der Schweiz ein Verbot für neue Atomkraftwerke. Nun will der Bundesrat diesen Grundsatz aufheben – als indirekten Gegenvorschlag zur «Blackout stoppen»-Initiative.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bundesrat plant, das Verbot für neue AKW zu streichen.

SVP und FDP stehen geschlossen hinter dem Vorschlag.

Mitte-Links kündigt Widerstand im Parlament an. Mehr anzeigen

Das seit 2017 geltende Neubauverbot für Atomkraftwerke soll fallen. Der Bundesrat hat am Mittwoch beschlossen, dem Parlament einen indirekten Gegenvorschlag zur Initiative «Blackout stoppen» zu unterbreiten. Der Kern des Plans: Das Verbot für neue oder erweiterte AKW-Rahmenbewilligungen soll ersatzlos gestrichen werden – damit wären neue Projekte grundsätzlich wieder möglich.

Zwar lehnt die Landesregierung die Initiative formell ab, unterstützt aber den zentralen Gedanken, die Energiepolitik «technologieoffen» zu gestalten. Ziel sei eine Absicherung für den Fall, dass der Ausbau erneuerbarer Energien, saisonale Stromspeicherung und andere klimaschonende Alternativen nicht wie erhofft vorankommen.

SVP/FDP-Block gegen Mitte-Links

Der Grundsatzentscheid fiel bereits im vergangenen Jahr – knapp mit 4 zu 3 Stimmen. Energieminister Albert Rösti (SVP) setzte sich dabei mit Unterstützung von Guy Parmelin (SVP) sowie den FDP-Bundesrätinnen und -räten Karin Keller-Sutter und Ignazio Cassis durch.

Dagegen stellten sich die damalige Mitte-Bundesrätin Viola Amherd sowie die SP-Magistrat*innen Elisabeth Baume-Schneider und Beat Jans. Auch der neue Mitte-Bundesrat Martin Pfister signalisiert Widerstand.

Linke droht mit Referendum – FDP-Nationalrat jubelt

Von linker Seite kamen erste Referendumsdrohungen. SP-Nationalrätin Nadine Masshardt erklärte in einer Mitteilung: «Atomenergie ist nicht nur weder nachhaltig noch erneuerbar, sondern birgt erhebliche Sicherheitsrisiken und schafft neue Abhängigkeiten von autoritären Staaten, die die benötigten Rohstoffe liefern.»

Grünen-Nationalrätin Marionna Schlatter kritisert gegenüber blue News: «Bis ein neues Atomkraftwerk steht, hat die Energiewende längst stattgefunden. Die Rückkehr zur Atomkraft ist riskant, teuer und unnötig.»

Nationalrätin Nadine Masshardt (SP/BE) kritisiert den AKW-Entscheid. (Archivbild) sda

Der Berner FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen zeigt sich dagegen erfreut: «Das Verbot war immer falsch. Jetzt ist es Zeit, diese ideologische Denkblockade abzulegen. Es eilt. Photovoltaik und Wasserkraft alleine genügen künftig nicht – besonders im Winter nicht. Wenn wir eine sichere Stromversorgung und gleichzeitig die Klimaziele erreichen wollen, kommen wir an der Kernenergie nicht vorbei.» Andere bürgerliche Parteien verzichteten zunächst auf eine Stellungnahme.

Parlament ohne klare Mehrheit

Im Nationalrat kommen SVP – zusammen mit rechten Kleinparteien – und FDP gemeinsam auf 94 von 200 Sitzen, im Ständerat auf 19 von 46. SP, Grüne und GLP wollen das Verbot geschlossen verteidigen, die Mitte dürfte mehrheitlich dagegen sein. Einzelne Abweichler könnten jedoch für eine knappe Abstimmung sorgen.

Am Ende dürfte das Stimmvolk entscheiden. Die Initiative hätte dabei eine höhere Hürde als der Gegenvorschlag, da neben dem Volks- auch das Ständemehr nötig ist.