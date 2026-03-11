Der Medienmanager Roger Elsener tritt die Nachfolge von Nathalie Wappler an. Keystone

Jetzt ist klar, wer die Nachfolge von Nathalie Wappler antritt: Roger Elsener wird der neue SRF-Direktor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Roger Elsener wurde vom Verwaltungsrat der SRG am 10. März zum neuen Direktor von SRF gewählt.

Er tritt Ende April die Nachfolge von Nathalie Wappler an.

Elsener ist CEO des Streaming-Anbieters Zattoo und war zuvor über zehn Jahre bei der Mediengruppe CH Media tätig. Mehr anzeigen

Roger Elsener wird neuer SRF-Direktor. Das gab die SRG am Mittwochmorgen bekannt. Der Verwaltungsrat der SRG hat ihn in einer Sitzung vom 10. März gewählt.

Der 49-Jährige ist seit Oktober 2024 CEO des TV-Streaming-Anbieters Zattoo, der zur Zürcher TX Group gehört. Zuvor war er mehr als zehn Jahre bei der CH Media AG tätig. Dort war er unter anderem Chef der Abteilung Entertainment sowie CEO der CH Media TV AG.

Von Ausschuss als einziger Kandidat vorgeschlagen

Zuvor hatte bereits das Onlinemagazin «Republik» berichtet, dass Elsener die Funktion antreten würde. Laut Recherche hat der verantwortliche Nominations­ausschuss der SRG Elsener als einzigen Kandidaten für das Amt vorgeschlagen, und auch der Personal­ausschuss der SRG Deutsch­schweiz empfahl ihn zur Wahl.

Nathalie Wappler hat im September 2025 ihren Rücktritt als SRF-Direktorin auf Ende April 2026 angekündigt. Das Auswahlverfahren für den neuen Direktor hat mehrere Wochen gedauert. Laut der «Republik» hat sich Elsener zuletzt gegen Anita Richner durchgesetzt. Sie ist aktuell Angebotsverantwortliche Reportagen & Talk bei SRF.

Wandle zu einem «beweglicheren Medienunternehmen»

Der Verwaltungsrat der SRG wählte gleichzeitig mit Elsener Nicolas Pernet zum Direktor Angebot und Moritz Stadler zum Direktor Operationen.

Mit den Wahlen werde der Wandel mit dem Ende 2024 gestarteten Transformationsprojekt «Enavant» hin zu einem «digitaleren, schlankeren und beweglicheren Medienunternehmen» vorangetrieben, heisst es.

Mehr zum Thema