Tennis-Superstar Roger Federer. Keystone

Am Zürichsee entsteht eine private Sporthalle – diskret geplant, ohne Öffentlichkeit. Hinter dem Projekt soll niemand Geringerer als Roger Federer stecken. Bestätigt ist das nicht. Doch die Hinweise verdichten sich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Obersee entsteht eine grosse private Sporthalle, deren Nutzer offiziell unbekannt ist.

Laut «Linth-Zeitung» deuten mehrere Hinweise darauf hin, dass Roger Federer dahintersteckt.

Weder Federer noch Bauherrschaft oder Gemeinde wollen sich dazu äussern, was die Spekulationen weiter anheizt. Mehr anzeigen

Am oberen Zürichsee entsteht derzeit ein Bauprojekt, das Fragen aufwirft – und Raum für Spekulationen lässt. In Lachen SZ wird ein neues Firmengebäude errichtet, das auf den ersten Blick unspektakulär wirkt. Doch im Innern verbirgt sich eine private Sporthalle von beachtlicher Grösse.

Wie die «Linth-Zeitung» berichtet, umfasst diese Halle rund 40 mal 40 Meter – genug Platz für zwei Tennisfelder. Auffällig ist, dass sie einem «externen Mieter» zugeordnet ist. Wer dahinter steckt, bleibt offiziell geheim.

Genau diese Diskretion nährt die Gerüchte. Laut der Zeitung soll es sich bei dem geheimnisvollen Nutzer um Roger Federer handeln. Mehrere anonyme Quellen bringen den Tennisstar mit dem Projekt in Verbindung. Bestätigen lässt sich das jedoch nicht.

Federer will sich nicht äussern

Weder Federers Management noch die Bauherrschaft oder die Gemeinde Lachen wollen sich zu den Spekulationen äussern. Dieses Schweigen passt allerdings ins Bild eines Projekts, das bewusst im Hintergrund gehalten wird.

Der Bau selbst ist so konzipiert, dass er möglichst wenig auffällt. Die Sporthalle wurde im Innern des Gebäudes platziert, um von aussen kaum sichtbar zu sein. Zudem wurde im Baugesuch betont, dass kein zusätzlicher Verkehr oder Lärm entstehen soll – ein Hinweis darauf, dass die Anlage nicht öffentlich genutzt wird.

Parallel dazu laufen am anderen Seeufer in Rapperswil-Jona seit Jahren Bauarbeiten auf dem Anwesen der Familie Federer. Dort entstehen mehrere Gebäude, ein Tennisplatz sowie ein Padel-Feld – allerdings ohne Überdachung.

Ob die mögliche Halle in Lachen als Ergänzung dazu gedacht ist, bleibt offen. Ebenso, ob Federer tatsächlich der Nutzer ist oder ob hinter dem Projekt eine andere wohlhabende Privatperson steht.