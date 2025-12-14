Die «Rollende Autobahn» ist Geschichte

Einstellung auf FahrplanwechselDie «Rollende Autobahn» ist Geschichte
SDA
14.12.2025 - 07:27
Die Schweiz stellt das traditionsreiche Verlagerungsprojekt «Rollende Autobahn» ein. Grund sind massive Einschränkungen im internationalen Schienennetz – mit weitreichenden Folgen für Klima, Verkehr und Logistik.
Keystone-SDA
14.12.2025, 07:27
SDA
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Auf den Fahrplanwechsel am Sonntag wird die «Rollende Autobahn» eingestellt.
Zahlreiche Baustellen und Störungen haben den Betrieb trotz hoher Nachfrage und Auslastung wirtschaftlich untragbar gemacht.
Jährlich nutzten bis zu 80'000 Lastwagen das Angebot von RAlpin.
Wegen unerwartet vieler Einschränkungen auf dem Schienennetz wird die «Rollende Autobahn» per Ende 2025 eingestellt. 2024 verzeichnete die Betreiberin RAlpin einen Verlust von 2,2 Millionen Franken. Trotz Finanzhilfen des Bundes kann das Unternehmen den Bahnverlad von ganzen Lastwagen für die Fahrt durch die Alpen nicht mehr bewirtschaften.
Dies ist trotz einer vorhandenen Nachfrage und guter Auslastung von 80 Prozent der Fall, wie RAlpin im Mai mitteilte. Aufgrund von geplanten und kurzfristig angeordneten Baustellen sowie weiteren unvorhersehbaren Ereignissen fielen bereits 2024 rund zehn Prozent der Züge aus.
Die Situation der «Rollenden Autobahn» (Rola) sei symptomatisch für den ganzen alpenquerenden kombinierten Verkehr auf der Schiene. Grund für die zunehmenden Zugausfälle auf der Rola sei insbesondere auch die anhaltend hohe Störungsanfälligkeit der Schieneninfrastruktur in Deutschland.
In Absprache mit dem Bund wird der Betrieb nun auf den Fahrplanwechsel am Sonntag eingestellt. Noch vor zwei Jahren hatte das Parlament die finanzielle Förderung der Rola ein letztes Mal verlängert und ursprünglich geplant, diese per Ende 2028 einzustellen. Bis im Dezember stellten die drei Aktionäre von RAlpin – BLS, SBB und das Güterunternehmen Hupac – die Finanzierung des Betriebs sicher.
80'000 Lastwagen jährlich
Trotz Kostensteigerungen bei der Nutzung der Bahninfrastruktur, Energie, Terminals und Traktion habe RAlpin in den letzten Jahren die Voraussetzungen geschaffen, jährlich bis zu 80'000 Lastwagen im begleiteten kombinierten Verkehr auf die Schiene zu verlagern. Dies entspreche sieben Prozent des kombinierten Verkehrs durch die Schweizer Alpen, schrieb das Unternehmen.
RAlpin suche nun gemeinsam mit den Kunden Lösungen, um deren Mengen weiterhin auf der Schiene zu transportieren. Es sei aber davon auszugehen, dass ein Teil der auf der Rola transportierten Güter zuerst auf die Strasse zurückverlagert wird.
Rückschritt bei Klimapolitik
Die Gewerkschaft des Verkehrspersonals (SEV) stellte in einem Communiqué im Mai klar, dass die Einstellung der Rola eine massive Rückverlagerung des Güterverkehrs auf die Strasse und damit einen erheblichen Rückschritt in der Klimapolitik bedeute. Das führe zu mehr Stau auf den Strassen, höheren CO2-Emissionen, mehr Lärm und zusätzliche Belastung für Mensch und Umwelt.
Stossend sei, dass mit der BLS und der SBB die zentralen Akteure, welche mit der Umsetzung der Verlagerungspolitik vom Bund beauftragt sind, diese Entscheidung mitverantworten.
Die Rola – früher auch «Rollende Landstrasse» genannt – war seit den 1960er-Jahren das erste Angebot, um den Güterschwerverkehr durch die Alpen von der Strasse auf die Schiene zu verlagern. Dabei werden ganze Lastwagen oder Sattelschlepper auf die Schiene verladen und die Fahrerinnen und Fahrer reisen in einem Begleitwagen im Zug mit. Die Rola ist auch als begleiteter kombinierter Verkehr bekannt.
STORY: Das Münchener Ifo-Institut hat seine Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft herabgesetzt. Das Bruttoinlandsprodukt werde im kommenden Jahr um 0,8 Prozent und 2027 um 1,1 Prozent wachsen, sagten die Münchner Forscher am Donnerstag voraus. Im September waren sie noch von 1,3 und 1,6 Prozent ausgegangen. Die deutsche Wirtschaft passe sich dem Strukturwandel nur langsam und kostspielig an, hiess es zur Begründung. Zusätzlich würden Unternehmen und Neugründungen durch bürokratische Hürden und eine veraltete Infrastruktur behindert. Auch die US-Handelspolitik belastet die deutsche Exportwirtschaft demnach weiter spürbar. Die geplanten staatlichen Investitionen aus den Sondervermögen Infrastruktur und Verteidigung sowie weitere Entlastungen für Unternehmen und Verbraucher wirken dem Ifo-Institut zufolge nur verzögert. Ifo-Präsident Clemens Fuest fordert von der Bundesregierung nun einen «Frühling der Reformen». O-Ton Clemens Fuest, Ifo-Präsident: «Ja, der Herbst der Reform hat leider in die falsche Richtung gesteuert. Was gemeint war, das waren ja Reformen, die das Wachstum stärken. Was wir bekommen haben, das sind überwiegend Reformen, die das Wachstum schwächen, zum Beispiel die Rentenreform, die einfach nur bedeutet, dass wir künftig höhere Steuern werden zahlen müssen. Das ist nicht der richtige Weg. Also, wir brauchen jetzt einen Frühling der Reformen, die in die richtige Richtung steuern.» Ansetzen sollte die Regierung bei Arbeitsmarkt, Investitionen und Bildung, so Fuest. Überflüssige Regulierung und Berichtspflichten müssten abgebaut werden. Helfen könne auch ein flexibleres Arbeitsmarktrecht. Für hochqualifizierte Arbeitskräfte sei ein weniger rigider Kündigungsschutz notwendig, damit neue Unternehmen auch mal Dinge ausprobieren und Leute einstellen könnten.
11.12.2025
Wadephul: China signalisiert Entgegenkommen bei Seltenen Erden
STORY: Bundesaussenminister Johann Wadephul hat bei seinem nachgeholten Besuch in Peking nach eigenen Angaben in Wirtschaftsfragen Fortschritte verbuchen können. Unter anderem äusserte er sich dort am Montag zum Thema Versorgung Deutschlands und Europas mit den Seltenen Erden. O-Ton Johann Wadephul (CDU), Bundesaussenminister: «Es ist gut, dass so ein substanzieller Kontakt stattfinden kann. Es waren heute offene und intensive Gespräche; Gespräche, die dazu da sind, immer wieder auszuloten, wie man gerade bei schwierigen Fragen vorankommen kann. Wir haben gute, konstruktive Gespräche geführt.»://: «Wir Europäer wollen wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China. Wir scheuen auch keinen Wettbewerb, aber dieser muss auf Regeln basieren und fair sein. Wir hören, dass die chinesische Seite durchaus Verständnis hierfür hat. Wir wissen, dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit steigern müssen. Aber unsere chinesischen Gesprächspartner wissen auch, dass die Europäische Kommission die Wettbewerbsbedingungen genau beobachtet und sich auch immer vorbehalten muss, selbst aktiv zu werden.»://: «Es ist gut zu hören, dass dies auch im chinesischen Interesse ist. Man will einander ein verlässlicher Handelspartner und ein verlässlicher Wirtschaftspartner sein und auch als ein solcher gelten. Und es ist auch gut, von chinesischer Seite zu hören, dass man sich besonderen Engpässen auf deutscher und europäischer Seite mit besonderer Priorität widmen will.»://: «China hat versichert, dass man sehr konstruktiv an die Prüfung dieser Anträge herangehen wird und dass es keinerlei Bestrebungen gibt, gerade deutsche Unternehmen hier mit grösseren Problemen zu belasten. Das halte ich für eine gute Zusage und ermutige jetzt die deutsche Wirtschaft, hier jetzt konkret in die Beantragung hineinzugehen.»://: «Wir wollen Handelsbarrieren abbauen, aber das setzt voraus, dass auch China hier Massnahmen ergreift, die die Effekte der Überproduktion in Europa nicht zu stark werden lassen.» Bei Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine habe er hingegen keine nennenswerten Zugeständnisse der chinesischen Führung erhalten.
08.12.2025
EU dreht russischen Gashahn zu: Steigen die Preise?
Die EU dreht den Gashahn zu: Bis spätestens Ende 2027 will Brüssel vollkommen unabhängig von russischem Erdgas sein. Damit wollen sich die EU-Staaten langfristig unabhängig von Energieimporten aus Russland und damit weniger erpressbar machen. Zudem wird es Russland erschwert, seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit den Milliardengewinnen aus Energielieferungen zu finanzieren.
05.12.2025
Ifo-Präsident fordert «Frühling der Reformen»
Wadephul: China signalisiert Entgegenkommen bei Seltenen Erden
EU dreht russischen Gashahn zu: Steigen die Preise?