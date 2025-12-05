  1. Privatkunden
Bei Untersiggenthal AG Roller überholt Auto und erfasst Mädchen (5) 

Sven Ziegler

5.12.2025

An dieser Querung kam es zum Unfall.
Kapo AG
Kapo AG

In Untersiggenthal AG kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein 5-jähriges Mädchen wurde beim Überqueren der Strasse von einem Rollerfahrer angefahren und musste per Helikopter ins Spital gebracht werden.

Redaktion blue News

05.12.2025, 10:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Rollerfahrer kollidierte in Untersiggenthal mit einem Mädchen, das eine Fussgängerquerung überquerte.
  • Das Kind wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen, ist aber ausser Lebensgefahr.
  • Die Kantonspolizei Aargau klärt nun ab, weshalb der Roller das stehende Auto links überholte.
Mehr anzeigen

In Untersiggenthal AG ist am Donnerstagnachmittag ein 5-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf der Schöneggstrasse, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Eine Frau wollte gemeinsam mit drei Kindern die Fussgängerquerung beim Fussballplatz überqueren. Ein herannahendes Auto hielt an, um der Gruppe den Vortritt zu gewähren. In diesem Moment näherte sich ein Rollerfahrer von hinten und soll das stehende Fahrzeug ersten Erkenntnissen zufolge links überholt haben.

Dabei kam es zur Kollision mit dem Mädchen, das bereits auf der Querung stand. Das Kind wurde durch den Aufprall verletzt. Rettungskräfte waren rasch vor Ort; ein Rettungshelikopter brachte die 5-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Spital. Laut Polizei befindet sie sich nicht in Lebensgefahr.

Der Rollerfahrer erlitt leichte Verletzungen. Weshalb er das Auto überholte und wie genau es zur Kollision kommen konnte, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen aufgenommen und sucht mögliche Zeugen.

