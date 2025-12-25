  1. Privatkunden
Tödlicher Unfall in Heimisbach BE Rollerfahrer (19) stürzt an Heiligabend und stirbt

Dominik Müller

25.12.2025

Die Kantonspolizei Bern musste am Mittwoch wegen eines Unfalls nach Heimisbach BE ausrücken.
Die Kantonspolizei Bern musste am Mittwoch wegen eines Unfalls nach Heimisbach BE ausrücken.
Symbolbild: Kapo Bern

An Heiligabend ist es in Heimisbach BE zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein Rollerfahrer verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und verstarb später im Spital.

Dominik Müller

25.12.2025, 13:35

Am Mittwoch, um zirka 14.15 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung über einen Unfall in Heimisbach ein. Gemäss Polizeimeldung fuhr ein Rollerfahrer von Gruebweidli herkommend auf der Hindere Häntsche Richtung Heimisbach. Aus bis anhin unbekannten Gründen verlor der Fahrer dabei die Kontrolle über den Roller und verunfallte im nebenliegenden Bach.

Ein Passant eilte ihm zu Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmassnahmen erlag der Mann später im Spital seinen schweren Verletzungen.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 19-jährigen Schweizer Staatsbürger mit Wohnsitz im Kanton Bern. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

