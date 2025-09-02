Die Polizei sucht nun Zeugen. (Symbolbild) sda

Im Bodensee bei Rorschach ist vergangene Woche eine leblose Frau gefunden worden. Die Kantonspolizei St.Gallen ermittelt die Hintergründe und sucht dringend Zeugen.

Am Mittwochabend, 27. August 2025, wurde im Bodensee beim Segelhafen Rorschach eine leblose Frau entdeckt. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, handelt es sich um eine 42-jährige Nigerianerin, die nicht in der Region wohnhaft war.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich die Frau am Tag ihres Todes im Bereich des Würth-Gebäudes und des Bahnhofs Rorschach auf. Möglich ist auch, dass sie bereits am Vortag in der Stadt unterwegs war. Ihre Plastiktasche deponierte sie mutmasslich zwischen zwei Baumstämmen auf einer Wiese westlich des Würth-Gebäudes, bevor sie ins Wasser ging.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug die Frau einen beigen Slip, einen schwarzen BH, schwarz-gelbe Schwimmflossen sowie eine schwarze Schwimmbrille. Kurz vor 21 Uhr wurde sie schliesslich einige Meter von der äusseren Hafenmauer des Segelhafens unter Wasser aufgefunden.

Die Polizei bittet Personen, die die Frau gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthalt machen können, sich beim Polizeistützpunkt Thal unter 058 229 80 00 zu melden.