Tote Frau in Bodensee gefunden – Ehemann verhaftet

Nun geht die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen von einem Tötungsdelikt aus. Wie die Behörde mitteilt, wurde der 49-jährige Ehemann der Frau festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.
Zunächst hatte die Polizei St.Gallen die Öffentlichkeit um Hinweise gebeten, um die letzten Aufenthaltsorte der Frau zu rekonstruieren. Die Ermittlungen führten schliesslich zu ihrem Ehemann, der im gleichen Haushalt wohnte. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung wegen vorsätzlicher Tötung eingeleitet.
Die genauen Umstände, die zum Tod der Frau führten, sind noch unklar. Weitere Informationen werden laut Behörden derzeit nicht kommuniziert. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.