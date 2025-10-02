  1. Privatkunden
Bei Rorschach SG Tote Frau in Bodensee gefunden – Ehemann verhaftet

Sven Ziegler

2.10.2025

Der Mann wurde verhaftet. (Symbolbild)
Der Mann wurde verhaftet. (Symbolbild)
sda

Die im August in Rorschach im Bodensee gefundene 42-jährige Frau ist laut Staatsanwaltschaft St.Gallen mutmasslich Opfer eines Tötungsdelikts. Ihr Ehemann wurde festgenommen.

Sven Ziegler

02.10.2025, 09:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die 42-jährige Nigerianerin wurde am 27. August 2025 im Bodensee beim Segelhafen Rorschach gefunden.
  • Die Staatsanwaltschaft St.Gallen geht inzwischen von vorsätzlicher Tötung aus und hat eine Untersuchung eröffnet.
  • Der 49-jährige Ehemann der Frau sitzt in Untersuchungshaft – es gilt die Unschuldsvermutung.
Mehr anzeigen

Am Mittwoch, 27. August 2025, kurz vor 21 Uhr, ist im Bodensee beim Segelhafen Rorschach eine leblose Frau gefunden worden. Sie wurde einige Meter von der äusseren Hafenmauer entfernt unter Wasser aufgefunden, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Nun geht die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen von einem Tötungsdelikt aus. Wie die Behörde mitteilt, wurde der 49-jährige Ehemann der Frau festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.

Zunächst hatte die Polizei St.Gallen die Öffentlichkeit um Hinweise gebeten, um die letzten Aufenthaltsorte der Frau zu rekonstruieren. Die Ermittlungen führten schliesslich zu ihrem Ehemann, der im gleichen Haushalt wohnte. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung wegen vorsätzlicher Tötung eingeleitet.

Die genauen Umstände, die zum Tod der Frau führten, sind noch unklar. Weitere Informationen werden laut Behörden derzeit nicht kommuniziert. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

