Rottweiler jagt Katze – dann blamieren sich Polizei und Staatsanwalt vor Gericht

Ein Rottweiler hat eine Katze gejagt – doch das spielt am Ende gar keine Rolle mehr. Bernd Thissen/dpa

Eine Hundehalterin aus dem Wynental musste sich vor Gericht verantworten, weil ihr Rottweiler einer Katze nachjagte. Am Ende stand nicht der Vorfall, sondern ein grober Fehler von Polizei und Staatsanwaltschaft im Mittelpunkt.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Wynentalerin wurde wegen ihres Rottweilers vor Gericht gestellt.

Die Katze blieb unverletzt, Zeugen widersprachen der Anzeige.

Das Gericht erklärte den Strafbefehl für nichtig – zuständig wäre ein anderes Gericht gewesen. Mehr anzeigen

Ein kurioser Fall hat das Bezirksgericht Kulm beschäftigt – und endete mit einer deutlichen Ohrfeige für die Behörden. Eine Hundehalterin musste sich verantworten, weil ihr Rottweiler im Sommer 2024 einer Katze hinterherjagte.

Laut Strafbefehl sollte die Frau wegen Widerhandlungen gegen das Hunde- und Tierschutzgesetz 300 Franken Busse plus Gebühren zahlen, berichtet die «Aargauer Zeitung». Sie legte Einspruch ein. Vor Gericht zeigte sich, dass die Katze unverletzt blieb und Zeugen den Schilderungen der Anzeigeerstatterin widersprachen.

Der Vorfall ereignete sich auf einer Wiese bei Reinach, wo die Halterin mit ihrer Hündin Naila trainierte. Als eine Katze auftauchte, jagte der nicht angeleinte Rottweiler kurz hinterher. «Der ganze Vorfall dauerte nur Sekunden», erklärte die Beschuldigte.

Gericht rügt Ermittler

Am Ende spielte das Verhalten des Hundes nur noch eine Nebenrolle. Gerichtspräsident Christian Märki stellte laut der «Aargauer Zeitung» fest, dass der Strafbefehl nichtig sei – weil das Gelände nicht zum Bezirk Kulm, sondern zur Luzerner Gemeinde Pfeffikon gehört. Damit sei das falsche Gericht angerufen worden.

«Mit minimalen Ortskenntnissen und einem geringen Mass an Sorgfalt hätte dies nicht passieren dürfen», kritisierte Märki. Die Ermittlungsbehörden – inklusive Regionalpolizei – hätten den Fehler erkennen müssen.

Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm kann den Fall nun an die Luzerner Justiz weiterleiten oder das Verfahren einstellen. Schon jetzt aber bleibt ein behördliches Fiasko zurück.