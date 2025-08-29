Rottweiler jagt Katze – dann blamieren sich Polizei und Staatsanwalt vor Gericht

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gerichtsposse im Aargau Rottweiler jagt Katze – dann blamieren sich Polizei und Staatsanwalt vor Gericht

Sven Ziegler

29.8.2025

Ein Rottweiler hat eine Katze gejagt – doch das spielt am Ende gar keine Rolle mehr. 
Ein Rottweiler hat eine Katze gejagt – doch das spielt am Ende gar keine Rolle mehr. 
Bernd Thissen/dpa

Eine Hundehalterin aus dem Wynental musste sich vor Gericht verantworten, weil ihr Rottweiler einer Katze nachjagte. Am Ende stand nicht der Vorfall, sondern ein grober Fehler von Polizei und Staatsanwaltschaft im Mittelpunkt.

Redaktion blue News

29.08.2025, 07:46

29.08.2025, 07:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Wynentalerin wurde wegen ihres Rottweilers vor Gericht gestellt.
  • Die Katze blieb unverletzt, Zeugen widersprachen der Anzeige.
  • Das Gericht erklärte den Strafbefehl für nichtig – zuständig wäre ein anderes Gericht gewesen.
Mehr anzeigen

Ein kurioser Fall hat das Bezirksgericht Kulm beschäftigt – und endete mit einer deutlichen Ohrfeige für die Behörden. Eine Hundehalterin musste sich verantworten, weil ihr Rottweiler im Sommer 2024 einer Katze hinterherjagte.

Laut Strafbefehl sollte die Frau wegen Widerhandlungen gegen das Hunde- und Tierschutzgesetz 300 Franken Busse plus Gebühren zahlen, berichtet die «Aargauer Zeitung». Sie legte Einspruch ein. Vor Gericht zeigte sich, dass die Katze unverletzt blieb und Zeugen den Schilderungen der Anzeigeerstatterin widersprachen.

Der Vorfall ereignete sich auf einer Wiese bei Reinach, wo die Halterin mit ihrer Hündin Naila trainierte. Als eine Katze auftauchte, jagte der nicht angeleinte Rottweiler kurz hinterher. «Der ganze Vorfall dauerte nur Sekunden», erklärte die Beschuldigte.

Gericht rügt Ermittler

Am Ende spielte das Verhalten des Hundes nur noch eine Nebenrolle. Gerichtspräsident Christian Märki stellte laut der «Aargauer Zeitung» fest, dass der Strafbefehl nichtig sei – weil das Gelände nicht zum Bezirk Kulm, sondern zur Luzerner Gemeinde Pfeffikon gehört. Damit sei das falsche Gericht angerufen worden.

«Mit minimalen Ortskenntnissen und einem geringen Mass an Sorgfalt hätte dies nicht passieren dürfen», kritisierte Märki. Die Ermittlungsbehörden – inklusive Regionalpolizei – hätten den Fehler erkennen müssen.

Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm kann den Fall nun an die Luzerner Justiz weiterleiten oder das Verfahren einstellen. Schon jetzt aber bleibt ein behördliches Fiasko zurück.

Mehr aus der Schweiz

Über 100 Kilogramm schwer. Fischer ziehen Monsterwels aus dem Neuenburgersee

Über 100 Kilogramm schwerFischer ziehen Monsterwels aus dem Neuenburgersee

Schwyzer (36) und Zürcherin (37) gestorben. Tödlicher Bootsunfall vor Altendorf SZ – das ist mittlerweile bekannt

Schwyzer (36) und Zürcherin (37) gestorbenTödlicher Bootsunfall vor Altendorf SZ – das ist mittlerweile bekannt

«Haben wieder Ruhe». Pruntrutt JU will Badi auch in Zukunft nur für Einheimische öffnen

«Haben wieder Ruhe»Pruntrutt JU will Badi auch in Zukunft nur für Einheimische öffnen

Meistgelesen

Tödlicher Bootsunfall vor Altendorf SZ – das ist mittlerweile bekannt
Rottweiler jagt Katze – dann blamieren sich Polizei und Staatsanwalt vor Gericht
«Es ist purer Egoismus, wenn zwei Senioren ein Haus besetzen»
Fischer ziehen Monsterwels aus dem Neuenburgersee
So sah das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest einst aus