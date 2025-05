Ein Leopard-1-Kampfpanzer. (Archivbild) sda

Ruag verkauft 71 Leopard-1-Panzer an Deutschland, nachdem ein Weiterverkauf an die Ukraine vom Bundesrat ausgeschlossen wurde. 25 weitere Panzer bleiben in der Schwebe.

Die Ruag besitzt 96 Leopard-1-Kampfpanzer, die sie 2016 vom italienischen Verteidigungsministerium erworben und in Italien eingelagert hat. Nachdem der Bundesrat im Juni 2023 den Verkauf dieser Panzer an Deutschland mit anschliessender Weitergabe an die Ukraine untersagt hatte, kommt das Geschäft nun dennoch zustande – allerdings unter der Bedingung, dass die Panzer nicht an die Ukraine weiter geliefert werden dürfen.

Neu ist aber eine «Weitergabe an die Ukraine vertraglich ausgeschlossen worden», wie der Bundesrat nach seiner Sitzung am Mittwoch mitteilte. Da somit die Schweizer Gesetze eingehalten werden, ist ein Verkauf ohne Bewilligung möglich. Deutschland zählt zu den Staaten, an die Kriegsmaterial ohne spezielle Genehmigung geliefert werden darf. Der Bundesrat wurde lediglich über den Verkauf in Kenntnis gesetzt.

Die Panzer befinden sich in Italien. Insgesamt 71 der 96 Panzer gehen nach Deutschland. Bei weiteren 25 Panzer sind die Eigentumsverhältnisse noch strittig.