Projekt «Rigi» Vier der bestellten F-35 werden in Emmen endmontiert

SDA

9.10.2025 - 11:00

Der F-35 (vorne) soll in der Schweizer Luftwaffe den in die Jahre gekommenen F/A-18 ersetzen. (Archivbild)
Der F-35 (vorne) soll in der Schweizer Luftwaffe den in die Jahre gekommenen F/A-18 ersetzen. (Archivbild)
Keystone

Vier der neuen F-35-Kampfjets für die Schweiz werden nicht in den USA, sondern im luzernischen Emmen endmontiert. Die Ruag soll sich zum militärischen Kompetenzzentrum Europas entwickeln.

Keystone-SDA

09.10.2025, 11:00

09.10.2025, 11:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vier der 36 bestellten F-35-Kampfflugzeuge der Schweiz werden bei der Ruag in Emmen endmontiert und getestet.
  • Das Projekt «Rigi» soll die Ruag zu einem europäischen Zentrum für Militärluftfahrt weiterentwickeln und wird vom VBS unterstützt.
  • Durch die Arbeiten an den F-35 will die Ruag sicherheitsrelevantes Know-how erwerben, das die Einsatzbereitschaft und Sicherheit der Schweizer Luftwaffe langfristig stärken soll.
Mehr anzeigen

Vier der insgesamt 36 für die Schweiz bestellten Kampfflugzeuge des Typs F-35 werden bei der Ruag am Standort Emmen LU endmontiert und getestet. Es wird geprüft, wie sich das Rüstungsunternehmen zu einem europäischen Zentrum für Militärluftfahrt weiterentwickeln kann.

Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) unterstützt das sogenannte Projekt Rigi, wie die Ruag und das VBS am Donnerstag an einer gemeinsamen Medienkonferenz am Militärflughafen Payerne VD mitteilten.

Durch die Endmontage und das Testen der vier F-35 baue die Ruag bedeutendes, sicherheitsrelevantes Wissen betreffend Betrieb, Wartung und Unterhalt auf, hiess es seitens des Rüstungskonzerns. Dieses Wissen ermögliche es, die Einsatzbereitschaft der Luftwaffe langfristig in der Schweiz zu gewährleisten und die Sicherheit der Schweiz substanziell zu stärken.

Dass die Ruag dieses Vertrauen von Lockheed Martin, der US-Regierung, der Armasuisse und dem VBS erhalten hat, sei ein starkes Bekenntnis zur operativen Leistungsfähigkeit des Rüstungskonzerns.

Konkurs von US-Autoteile-Firma wird für UBS-Anleger zum Millionengrab
Darum ist Tennis-Legende Federer bei seinen Kindern nur Hilfs-Trainer
Luchs riss Schafe von SVP-Nationalrat – jetzt wird B903 erschossen
Günther Jauch: «Keiner ist unglücklicher ausgeschieden»
An welcher Stelle sieht sich Marco Odermatt in der ewigen Rangliste?

Waffenruhe im Nahen Osten: Jubelbilder aus dem Gazastreifen und Israel – Skepsis in Tel Aviv

Waffenruhe im Nahen Osten: Jubelbilder aus dem Gazastreifen und Israel – Skepsis in Tel Aviv

Der Nahostkonflikt erlebt einen seltenen Moment der Zuversicht: In Gaza feiern Menschen den Beginn eines Friedensplans, in Israel bleibt Skepsis aus Sorge vor einem weiteren Scheitern.

09.10.2025

EU-Parlament würdigt Charlie Kirks – und niemand schaut hin

EU-Parlament würdigt Charlie Kirks – und niemand schaut hin

Das Europäische Parlament hat offiziell des ermordeten US-Influencers Charlie Kirk gedacht – ohne grosses Echo in den europäischen Medien. 

08.10.2025

Schweizer (34) bedroht eigene Familie – Grosseinsatz der Polizei in Oetwil am See

Schweizer (34) bedroht eigene Familie – Grosseinsatz der Polizei in Oetwil am See

Ein psychisch auffälliger Mann hat am Dienstagabend in Oetwil am See einen grossangelegten Polizeieinsatz ausgelöst.

08.10.2025

Waffenruhe im Nahen Osten: Jubelbilder aus dem Gazastreifen und Israel – Skepsis in Tel Aviv

Waffenruhe im Nahen Osten: Jubelbilder aus dem Gazastreifen und Israel – Skepsis in Tel Aviv

EU-Parlament würdigt Charlie Kirks – und niemand schaut hin

EU-Parlament würdigt Charlie Kirks – und niemand schaut hin

Schweizer (34) bedroht eigene Familie – Grosseinsatz der Polizei in Oetwil am See

Schweizer (34) bedroht eigene Familie – Grosseinsatz der Polizei in Oetwil am See

Behörden schalten sich ein. Xhaka-Familie lässt historischen Villagarten in Liestal roden

Behörden schalten sich einXhaka-Familie lässt historischen Villagarten in Liestal roden

Nahost. Keller-Sutter ruft zu Frieden im Nahen Osten auf

NahostKeller-Sutter ruft zu Frieden im Nahen Osten auf

Widerstand gegen Trumps «Chaos»-Pläne. Chicago verbannt ICE-Beamte aus bestimmten Gebieten

Widerstand gegen Trumps «Chaos»-PläneChicago verbannt ICE-Beamte aus bestimmten Gebieten