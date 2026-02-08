  1. Privatkunden
Schon wieder ein Skandal? Ruag soll in Mexiko Millionen verloren haben

Lea Oetiker

8.2.2026

 Über einen externen Partner sollen überhöhte Mehrwertsteuern und fingierte Leistungen abgerechnet worden sein. (Archivbild)
 Über einen externen Partner sollen überhöhte Mehrwertsteuern und fingierte Leistungen abgerechnet worden sein. (Archivbild)
sda

Neuer Skandal bei der Ruag: Manipulierte Mexiko-Geschäfte sollen Millionenschäden verursacht haben. Politik und Ermittler fordern lückenlose Aufklärung.

Lea Oetiker

08.02.2026, 11:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Schweizer Rüstungskonzern Ruag steht erneut im Zentrum eines Millionenskandals – diesmal wegen fragwürdiger Geschäfte in Mexiko.
  • Über einen externen Partner sollen überhöhte Mehrwertsteuern und fingierte Leistungen abgerechnet worden sein.
  • Politik und Justiz fordern nun umfassende Aufklärung, eine forensische Untersuchung läuft.
Mehr anzeigen

Die Ruag steht erneut im Zentrum schwerer Vorwürfe. Nach den Enthüllungen über manipulierte Bewertungen und Schwarzlager im Panzer- und Ersatzteilgeschäft, die dem Staatsbetrieb Schäden in zweistelliger Millionenhöhe eingebracht haben sollen, sorgt nun ein weiterer Fall für Aufsehen – diesmal mit Verbindungen nach Mexiko.

Recherchen vom «Blick» zeigen, dass der wehrtechnische Staatskonzern bei Geschäften mit der mexikanischen Luftwaffe über einen externen Partner operierte, der als offizieller Importeur auftrat. Dabei sollen systematisch überhöhte Warenwerte angegeben und künstlich hohe Mehrwertsteuern berechnet worden sein. So hätten sich auf dem Papier fiktive Steuerzahlungen ergeben, die dem involvierten Vermittler hohe Provisionen sicherten.

Auch die Ehefrau des mexikanischen Geschäftspartners soll Dutzende Rechnungen für Beratungsleistungen gestellt haben. Laut internen Berechnungen der Ruag entstand durch die unrechtmässigen Abrechnungen ein Millionenschaden. Der Vorgang legt gravierende Kontrollmängel offen: In der Lieferkette verfügte ein Drittpartner offenbar über zentrale Entscheidungsgewalt, ohne dass die Ruag die Vorgänge wirksam überwachte.

Politiker*innen fordern lückenlose Aufklärung

Parallel laufen weiterhin Ermittlungen der Schweizer Bundesanwaltschaft und der deutschen Korruptionsermittler gegen einen Walliser Ruag-Manager und dessen Ehefrau. Der Verwaltungsrat hat zur Aufarbeitung der Vorgänge eine forensische Untersuchung bei der Zürcher Kanzlei Niederer Kraft Frey in Auftrag gegeben. Diese ist laut Ruag noch nicht abgeschlossen. «Wir geben keine Auskunft zu einzelnen Geschäftsbeziehungen», teilte das Staatsunternehmen auf Anfrage von «Blick» mit.

In der Politik wächst der Druck auf den Verteidigungsbetrieb. Mehrere Politiker fordern eine lückenlose Aufklärung und strukturelle Konsequenzen für den Konzern, dem bereits im vergangenen Jahr eine «systematische Betrugskultur» attestiert wurde.

