  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

1,5 Milliarden für Artillerie, Panzer und Drohnen Rüstungsprogramm 2025 des Bunds ist genehmigt

SDA

17.9.2025 - 09:33

Das Rüstungsprogramm des Bundes wurde angenommen.
Das Rüstungsprogramm des Bundes wurde angenommen.
sda

Das Parlament hat das Rüstungsprogramm 2025 beschlossen – ohne Änderungen und Zusatzmilliarde. 1,5 Milliarden Franken fliessen in Artillerie, Panzer und neue Technologien.

,

Keystone-SDA, Samuel Walder

17.09.2025, 09:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • National- und Ständerat haben das Rüstungsprogramm 2025 mit Gesamtausgaben von rund 1,5 Milliarden Franken genehmigt und alle Änderungsanträge verworfen.
  • Eine zusätzliche Milliarde für Fliegerabwehrmunition wurde abgelehnt, wohl wegen knapper Bundesfinanzen, gleichzeitig gingen Kredite für ein neues Artilleriesystem und die Instandsetzung des Panzers 87 (Leopard) durch.
  • Zugestimmt wurde zudem zu Mitteln für Passivradare und Mini-Drohnen.
  • Die Debatte zeigte Spannungen zwischen dem Bedürfnis nach breiter Einsatzbereitschaft und Zweifeln an Kosten-Nutzen einzelner Grossprojekte.
Mehr anzeigen

Das Rüstungsprogramm 2025 des Bundes mit Ausgaben von rund 1,5 Milliarden Franken ist unter Dach und Fach. National- und Ständerat haben alle Änderungsanträge verworfen und den vom Bundesrat vorgelegten Bundesbeschluss genehmigt.

Das Rüstungsprogramm ist Teil der Armeebotschaft 2025, über welche der Ständerat am Mittwochmorgen diskutierte. Abgelehnt wurde ein Antrag, eine Milliarde Franken zusätzlich für den Kauf von Fliegerabwehrmunition auszugeben.

Ebenfalls Nein sagten die beiden Räte zu Anträgen, Kreditbegehren für den Kauf eines neuen Artilleriesystems und die Instandsetzung des Panzers 87 «Leopard» zu streichen. Dafür sieht der Bundesrat Ausgaben von 1,15 Milliarden Franken vor.

Weitere Gelder wurden etwa für Passivradare und Mini-Drohnen bewilligt. Das Rüstungsprogramm genehmigte der Ständerat – nach der Ablehnung der sogenannten «Munitionsmilliarde» – einstimmig.

«Viel Geld für Abwehr geringer Gefahr»

Die Solothurner SP-Ständerätin Franziska Roth warb für ein Nein zu den Ausgaben für ein neues Artilleriesystem und Instandsetzung des Panzers 87. Bezüglich Artilleriesystem sagte Roth, sehr viel Geld solle für ein System ausgegeben werden, das eine sehr geringe Bedrohung abwenden solle. Das Rüstungsprogramm missachte «die Revolution» auf dem Schlachtfeld.

Kriege wie jener zwischen Aserbaidschan und Armenien hätten gezeigt, dass Panzer gegen kleine Drohnen keine Chancen hätten. Ihr widersprach Werner Salzmann (SVP/BE): Die Schweiz müsse auch Bodentruppen einsetzen können. Auf dem Schlachtfeld brauche es auch solche Truppen und solches Gerät. Das zeige der Krieg in der Ukraine.

Auch Verteidigungsminister Martin Pfister sagte, es gelte, für verschiedene Gefahren gerüstet zu sein.

Meistgelesen

Trump bläst zur Jagd – Amerika versinkt im Kriegsgeheul
Töfffahrer überholen 46 Fahrzeuge im Gotthard – Anzeige
Merz nennt Deutschland «erfolgreich» – das sorgt für Lacher
Mückenvirus breitet sich rasant in Norditalien aus
Knall, Flammen, Vollbremsung – Swiss-Maschine muss Start nach Zwischenfall abbrechen

Videos aus dem Ressort

Bundesrat Beat Jans kontert der Kritik von Andreas Glarner

Bundesrat Beat Jans kontert der Kritik von Andreas Glarner

Nach dem Entscheid des Fedpol, die Hautfarbe aus dem Fahndungssystem Ripol zu streichen, stand Justizminister Beat Jans heute im Kreuzfeuer. Mehrere SVP-Nationalräte verlangen Antworten.

15.09.2025

Bundesrat Beat Jans zum Hautfarbe-Entscheid des Fedpols

Bundesrat Beat Jans zum Hautfarbe-Entscheid des Fedpols

Nach dem Entscheid des Fedpol, die Hautfarbe aus dem Fahndungssystem Ripol zu streichen, stand Justizminister Beat Jans heute im Kreuzfeuer. Mehrere SVP-Nationalräte verlangen Antworten.

15.09.2025

Nationalrat Heinz Siegenthaler fordert «Feiertag der Demokratie»

Nationalrat Heinz Siegenthaler fordert «Feiertag der Demokratie»

Der Berner Nationalrat Heinz Siegenthaler fordert einen «Feiertag der Demokratie» und erklärt 2023 in einer Rede seinen Vorstoss.

12.09.2025

Bundesrat Beat Jans kontert der Kritik von Andreas Glarner

Bundesrat Beat Jans kontert der Kritik von Andreas Glarner

Bundesrat Beat Jans zum Hautfarbe-Entscheid des Fedpols

Bundesrat Beat Jans zum Hautfarbe-Entscheid des Fedpols

Nationalrat Heinz Siegenthaler fordert «Feiertag der Demokratie»

Nationalrat Heinz Siegenthaler fordert «Feiertag der Demokratie»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Fahrverbot in der Schweiz. Töfffahrer überholen 46 Fahrzeuge im Gotthard – Anzeige

Fahrverbot in der SchweizTöfffahrer überholen 46 Fahrzeuge im Gotthard – Anzeige

Verteidigung. «Tiger»-Kampfflugzeuge werden definitiv ausser Dienst gestellt

Verteidigung«Tiger»-Kampfflugzeuge werden definitiv ausser Dienst gestellt

Keine Extramilliarde. Ständerat lehnt Munitionskauf für Kampfjets ab

Keine ExtramilliardeStänderat lehnt Munitionskauf für Kampfjets ab