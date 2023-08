Die teilnehmenden Personen der Pride-Demo in Luzern liessen sich auch vom durchwachsenen Wetter die Stimmung nicht vermiesen. Bild: Keystone/Urs Flueeler

Schlechtes Wetter hin oder her: Unter dem Motto «Zäme!» haben am Samstagabend etwa 2000 Personen an einer Pride-Demo in Luzern teilgenommen.

Rund 2000 Personen sind am Samstagabend an der Pride-Demo in Luzern durch die Stadt gezogen. Unter dem Motto «Zäme!» standen sie füreinander und für Gleichstellung ein. Es war ein farbenfroher Umzug an einem eher tristen Regensamstag.

Bereits am Nachmittag richtete sich Luzerns Stadtpräsident Beat Züsli (SP) mit einem Grusswort an die Community: Er sei überzeugt, dass die vielfältige Gesellschaft eine Bereicherung sei. «Sie sind alle da, um das Leben zu feiern, um den Stolz zu zeigen, dass alle so sind, wie sie sind», sagte Züsli.

«Zusammen sind wir stark»

Bevor sich der Demonstrationszug gegen 20.20 Uhr in Bewegung setzte, hielt unter anderem Kristine Garina, Präsidentin der European Pride Organisation Association, eine Rede. Auch sie rief die Versammelten dazu auf, zusammenzustehen und einander zu unterstützen. Und für Freiheit und Rechte zu kämpfen. «Zusammen sind wir stark.»

Die Demoroute startete auf dem Festivalgelände beim Pavillon beim Kurplatz, führte am Schweizerhofquai entlang über die Seebrücke, dann beim Theaterplatz über die Reussbrücke und endete auf dem Löwenplatz beim Bourbaki-Panorama, wo schliesslich die Afterparty stattfand.

Im vergangenen Jahr hatte zum ersten Mal seit 17 Jahren wieder eine Pride in Luzern stattgefunden. Sie zählte 2000 Besucherinnen und Besucher. 2005 fanden 20'000 Personen aus der LGBTIQ+-Gemeinschaft zur damaligen «Gay Pride» nach Luzern.

SDA/twei