Riesiger Andrang zum Brunch auf dem Bauernhof. Rund 80'000 Menschen liessen sich dieses Jahr am 1. August mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen.

Darum geht’s Rund 80'000 Menschen liessen sich laut dem Schweizerischen Bauernverband am 1. August beim Brunch mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen.

283 Betriebe luden zum Brunch, wie der Bauernverband in einer Mitteilung schrieb.

Unter den Gästen waren auch dieses Jahr mehrere Mitglieder des Bundesrats. Zusammenfassung erstellt mit

Der Brunch auf dem Bauernhof am 1. August erfreut sich nach wie vor grosser Beliebtheit. Rund 80'000 Menschen liessen sich laut dem Schweizerischen Bauernverband dieses Jahr mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen.

283 Betriebe luden zum Brunch, wie der Bauernverband am Samstag in einer Mitteilung schrieb. Der Anlass lebe vom persönlichen Austausch und den Begegnungen zwischen Bauernfamilien und der Bevölkerung, liess sich Andrea Camadini, Projektleiterin des 1.-August-Brunchs, zitieren.

Mehrere Mitglieder des Bundesrats dabei

Unter den Gästen waren auch dieses Jahr mehrere Mitglieder des Bundesrats. Bundespräsident Guy Parmelin brunchte in Hildisrieden LU, Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider in Boécourt JU, Justizminister Beat Jans in Biembach BE im Emmental und Aussenminister Ignazio Cassis in Düdingen FR.