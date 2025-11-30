Ein schwerer Verkehrsunfall hat in der Nacht auf Sonntag die Rettungskräfte im Aargau gefordert. Gegen 01.30 Uhr verlor ein 46-jähriger Schweizer auf der Aaretalstrasse bei Rupperswil die Kontrolle über seinen Seat Leon. Das Auto kam in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte kurz vor einem Kreisverkehr heftig gegen eine Dosierungsanlage.
Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie den Lenker und seine Beifahrerin bewusstlos im Fahrzeug vor. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Die 46-jährige Frau auf dem Beifahrersitz sowie eine 19-jährige Mitfahrerin auf der Rückbank wurden mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht.
Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau geht aufgrund des massiven Schadenbildes jedoch der Frage nach, ob eine deutlich zu hohe Geschwindigkeit eine Rolle gespielt haben könnte. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet.