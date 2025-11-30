  1. Privatkunden
Bei Rupperswil AG Seat knallt gegen Dosierungsanlage – ein Toter, zwei Schwerverletzte

Sven Ziegler

30.11.2025

Der Seat wurde bei dem Unfall völlig zerstört.
Der Seat wurde bei dem Unfall völlig zerstört.
Kapo Aargau

In Rupperswil AG ist in der Nacht auf Sonntag ein Auto verunfallt. Der 46-jährige Lenker starb noch auf der Unfallstelle, zwei Mitfahrerinnen wurden schwer verletzt ins Spital gebracht.

Redaktion blue News

30.11.2025, 10:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf der Aaretalstrasse in Rupperswil ist kurz nach 01.30 Uhr ein Auto von der Strasse abgekommen und frontal gegen eine Dosierungsanlage geprallt.
  • Der 46-jährige Fahrer verstarb noch vor Ort, zwei Mitfahrerinnen (19 und 46) wurden schwer verletzt.
  • Die Polizei ermittelt, ob überhöhte Geschwindigkeit zur Unfallursache beigetragen hat.
Mehr anzeigen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat in der Nacht auf Sonntag die Rettungskräfte im Aargau gefordert. Gegen 01.30 Uhr verlor ein 46-jähriger Schweizer auf der Aaretalstrasse bei Rupperswil die Kontrolle über seinen Seat Leon. Das Auto kam in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte kurz vor einem Kreisverkehr heftig gegen eine Dosierungsanlage.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie den Lenker und seine Beifahrerin bewusstlos im Fahrzeug vor. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Die 46-jährige Frau auf dem Beifahrersitz sowie eine 19-jährige Mitfahrerin auf der Rückbank wurden mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht.

Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau geht aufgrund des massiven Schadenbildes jedoch der Frage nach, ob eine deutlich zu hohe Geschwindigkeit eine Rolle gespielt haben könnte. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

