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Unfall in Rupperswil AG Auto-Unfall schleudert Stein in Mutter und Sohn

Sven Ziegler

13.4.2026

Die Mutter und ihr Sohn wurden von einem Stein getroffen.
Die Mutter und ihr Sohn wurden von einem Stein getroffen.
Kapo Aargau

Ein Unfall in Rupperswil nimmt eine dramatische Wendung: Ein Auto prallt gegen einen Stein – der wird weggeschleudert und trifft eine Frau und ihren Sohn. Die Mutter wird verletzt ins Spital gebracht.

Redaktion blue News

13.04.2026, 12:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Auto prallte in Rupperswil AG gegen einen Stein, der daraufhin weggeschleudert wurde und zwei Fussgänger traf.
  • Eine 57-jährige Frau erlitt Verletzungen am Bein und Brustkorb und musste ins Spital gebracht werden.
  • Der 63-jährige Fahrer war alkoholisiert und musste seinen Führerausweis abgeben.
Mehr anzeigen

Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich am Sonntagnachmittag in Rupperswil AG ereignet. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, prallte ein Auto auf der Aarestrasse gegen einen Stein am Strassenrand – mit unerwarteten Folgen.

Der Aufprall setzte einen schweren Steinbrocken in Bewegung. Dieser wurde weggeschleudert und traf eine 57-jährige Fussgängerin sowie deren 16-jährigen Sohn, die sich auf einem angrenzenden Parkplatz aufhielten.

Beide wurden durch die Wucht des Aufpralls zu Boden geschleudert. Während der Jugendliche unverletzt blieb, erlitt die Frau Prellungen am Bein und am Brustkorb. Sie musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Beim Unfall entstand zudem Sachschaden am Fahrzeug.

Wie die Polizei weiter mitteilt, stand der 63-jährige Lenker unter Alkoholeinfluss. Ein Atemtest fiel positiv aus. Ihm wurde der Führerausweis vorläufig entzogen. Zudem wurde er bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt.

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