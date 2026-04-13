Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich am Sonntagnachmittag in Rupperswil AG ereignet. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, prallte ein Auto auf der Aarestrasse gegen einen Stein am Strassenrand – mit unerwarteten Folgen.
Der Aufprall setzte einen schweren Steinbrocken in Bewegung. Dieser wurde weggeschleudert und traf eine 57-jährige Fussgängerin sowie deren 16-jährigen Sohn, die sich auf einem angrenzenden Parkplatz aufhielten.
Beide wurden durch die Wucht des Aufpralls zu Boden geschleudert. Während der Jugendliche unverletzt blieb, erlitt die Frau Prellungen am Bein und am Brustkorb. Sie musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.
Beim Unfall entstand zudem Sachschaden am Fahrzeug.
Wie die Polizei weiter mitteilt, stand der 63-jährige Lenker unter Alkoholeinfluss. Ein Atemtest fiel positiv aus. Ihm wurde der Führerausweis vorläufig entzogen. Zudem wurde er bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt.