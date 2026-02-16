  1. Privatkunden
«Niemand hält sich ans Verbot» Riesen-Baustelle sorgt in Zürcher Oberländer Dorf für Dauer-Zoff

Sven Ziegler

16.2.2026

In Russikon ZH wird seit Monaten gebaut.
In Russikon ZH wird seit Monaten gebaut.
Screenshot Google Maps

Seit der Sperrung der Hauptstrasse im Zentrum von Russikon ZH im Juli 2025 rollt der Verkehr durch ein eigentlich ruhiges Wohnquartier. Anwohner sprechen von Dauerlärm, missachteten Fahrverboten – und fühlen sich von den Behörden allein gelassen.

Sven Ziegler

16.02.2026, 09:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit der Sperrung mehrerer Strassen im Zentrum von Russikon weichen viele Autofahrer auf eine Tempo-30-Wohnstrasse aus.
  • Anwohner kritisieren Lärm, missachtete Durchfahrtsverbote und ausbleibende Kontrollen.
  • Gemeinde und Tiefbauamt sehen die Lage entspannter und rechnen mit einer Entlastung ab März.
Mehr anzeigen

Im Juli 2025 begannen im Ortskern von Russikon umfangreiche Bauarbeiten. Betroffen sind die Kirchgasse, Im Berg sowie die Russikerstrasse. Mehrere Abschnitte wurden seither etappenweise vollständig gesperrt. Der offizielle Umleitungsverkehr führt über das benachbarte Fehraltorf.

In der Praxis hat sich jedoch ein anderes Bild ergeben. Zahlreiche Autofahrer nutzen stattdessen die schmale Wettsteinstrasse als Schleichweg, wie der «Zürcher Oberländer» schreibt. Die Strasse liegt in einer Tempo-30-Zone und ist für den Durchgangsverkehr gesperrt. Anwohner berichten dennoch von Hunderten Fahrzeugen täglich, die durch das Quartier fahren. Zusätzlich wurden zwei Buslinien wegen der Baustelle ebenfalls durch die Wohnstrasse umgeleitet.

Bewohner des Dorfs klagen gegenüber der Zeitung über anhaltenden Verkehrslärm und Abgase. Besonders während der Sommermonate sei der Aufenthalt im Garten kaum mehr möglich gewesen. Auch in den frühen Morgenstunden führe der Verkehr zu Schlafstörungen.

Mehrere Anwohner haben deshalb eine Petition eingereicht. Rund 100 Unterschriften wurden gesammelt. Gefordert werden regelmässige Durchfahrtskontrollen, Geschwindigkeitsüberprüfungen und eine Anpassung der temporären Ampelschaltung.

Gemeinde und Kanton widersprechen Kritik

Die Kritik richtet sich vor allem gegen fehlende Kontrollen. Das signalisierten Durchfahrtsverbot werde laut Anwohnern häufig missachtet. Sie fühlen sich von Gemeinde und Kantonspolizei nicht ausreichend unterstützt.

Die Gemeinde Russikon widerspricht dem Eindruck einer unkontrollierten Situation. Mobile und verdeckte Geschwindigkeitskontrollen hätten stattgefunden, grössere Überschreitungen seien nur vereinzelt festgestellt worden. Stationäre oder semistationäre Radargeräte seien nie vorgesehen gewesen. Zudem hätten Messungen ergeben, dass das Verkehrsaufkommen im Quartier zuletzt wieder rückläufig sei.

Auch das kantonale Tiefbauamt verteidigt die Vollsperrung gegenüber dem «Zürcher Oberländer». Eine einspurige Verkehrsführung hätte die Bauzeit deutlich verlängert und sei aus Platzgründen nicht überall möglich gewesen. Bauprojekte dieser Grössenordnung brächten zwangsläufig Einschränkungen mit sich. Gleichzeitig verweist das Amt auf Fortschritte: Bereits bis Ende März soll eine Fahrspur wieder geöffnet werden. Der Abschluss der Bauarbeiten ist nach aktuellem Stand für Juni 2026 vorgesehen – früher als ursprünglich geplant.

