Gespräch mit Lawrow geplant Cassis reist am Freitag in den Kreml 

SDA

2.2.2026 - 17:00

Cassis und Lawrow treffen sich immer wieder, hier etwa in New York im Februar 2024. 
Cassis und Lawrow treffen sich immer wieder, hier etwa in New York im Februar 2024. 
KEYSTONE

Erst Kiew, jetzt Moskau: Bundesrat Ignazio Cassis soll am Freitag in Russland erwartet werden – ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa selbst von einer «tiefen Krise» spricht.

Keystone-SDA

02.02.2026, 17:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Aussenminister Ignazio Cassis soll am 6. Februar in Moskau Russlands Aussenminister Sergej Lawrow treffen.
  • Das russische Aussenministerium nennt als Ziel die «Suche nach Wegen zur Überwindung der aktuellen tiefen Krise der OSZE».
  • Eine Bestätigung des Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten lag zunächst nicht vor, während Cassis am Montag bereits in Kiew war.
Mehr anzeigen

Bundesrat Ignazio Cassis wird nach Angaben des russischen Aussenministeriums am Freitag nach Moskau reisen. In seiner Funktion als Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) werde der Schweizer Aussenminister dort mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow Gespräche führen.

Das russische Aussenministerium veröffentlichte am Montag auf dem Messaging-Dienst Telegram ein entsprechendes Statement seiner Sprecherin Maria Sacharowa. In Mittelpunkt der Visite am 6. Februar stehe «die Suche nach Wegen zur Überwindung der aktuellen tiefen Krise der OSZE», sagte diese demnach auf eine Journalistenfrage.

Sacharowa kündigte den Besuch des Schweizer Aussenministers zudem in einem russischsprachigen Post auf der Plattform X an. Zuvor hatte die italienische Nachrichtenagentur Ansa von einem Besuch Cassis' bereits am Dienstag geschrieben.

Eine Antwort des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zu den geplanten Reisen stand zunächst aus.

Cassis reiste am Montag nach Kiew und traf dort seinen seinen ukrainischen Amtskollegen Andrij Sybiha. Man habe über die Dynamik der Friedensbemühungen und die Situation auf dem Schlachtfeld gesprochen, schrieb dieser am Nachmittag auf X. Thema des Gesprächs waren laut Sybiha auch die russischen Angriffe auf die ukrainische Energie-Infrastruktur.

Cassis hatte bereits während des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos im Januar angekündigt, als Vorsitzender der OSZE eine Vermittlerrolle im Krieg in der Ukraine einnehmen zu wollen. Je nach Entwicklung der Situation plane er Reisen nach Kiew, Moskau und Washington, sagte der Vorsteher des EDA damals.

