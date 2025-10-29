SAC-Hüttenwarte ziehen wegen Instagram-Touristen die Reissleine und hören auf

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Begreife die einfach nicht» SAC-Hüttenwarte ziehen wegen Instagram-Touristen die Reissleine und hören auf

Lea Oetiker

29.10.2025

Das Ehepaar Christoph und Sarah Sager.
Das Ehepaar Christoph und Sarah Sager.
Screenshot SRF

Die Hüttenwarte der Glecksteinhütte ziehen sich zurück. Der Wandel im Hüttentourismus sei deutlich zu spüren, sagen sie – nun möchten sie wieder mehr Zeit im Tal verbringen und sich auch einmal eigene Sommerferien gönnen.

Redaktion blue News

29.10.2025, 11:33

29.10.2025, 11:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Christoph und Sarah Sager geben die Glecksteinhütte auf.
  • Der Wandel im Hüttentourismus und anspruchsvolle Gäste haben ihnen die Freude genommen.
  • Zudem wollen sie mehr Zeit im Tal verbringen und selbst einmal im Sommer Ferien machen können.
  • Auch andere Hüttenwarte spüren den Trend zu mehr Komfort und digitalen Bedürfnissen.
Mehr anzeigen

Das Ehepaar Christoph und Sarah Sager führen zusammen die Glecksteinhütte oberhalb von Grindelwald BE – auf 2317 Metern über Meer. Doch so schön, wie es einst für sie war, ist es nicht mehr.

In den letzten Folge der SRF-Dokuserie «Hüttengeschichten» spricht Christoph Sager darüber, wie sehr ihn seinen Job mittlerweile schwerfällt: «Ich habe diese Sommer ein paar Mal gesagt, jetzt gehe ich auf die Alp, mit Kühen, Geissen und Schafen, ist egal was. Die Leute gehen mir manchmal auf den Keks.»

Vorgängerin schmiss entnervt hin. Hüttenpaar wird an erstem Wochenende von Instagram-Touristen überrannt

Vorgängerin schmiss entnervt hinHüttenpaar wird an erstem Wochenende von Instagram-Touristen überrannt

Seit 2004 verbringt Sager jeden Sommer auf einer Hütte. Leidenschaft und Freude bestimmten lange seine Arbeit – doch inzwischen fühle sich vieles anders an. «Die Wünsche und Ansprüche, welche die Leute haben. Es ist sicher auch das Alter, welches das Gefühl bringt, aber ich denke schon auch die Jahre gemerkt zu haben, wie sich das Klientel verändert hat.»

«Das Instagram-Publikum ist besonders streng»

Besonders das Auftreten vieler Gäste ärgere ihn: «Das Instagram-Publikum ist besonders streng für mich. Ich begreife die einfach nicht. Die kommen heute rauf, machen ihre Föteli beim Sonnenaufgang und seckeln dann wieder ins Tal. Keine Ahnung, was die herumtreibt. Die schätzen nicht, was wir hier haben.»

Die Nächste wird für die Sagers die letzte sein. «Wir hören auf, geben unser Hüttenwartsleben auf», sagt Sarah. «Nächsten Sommer sind wir noch da, im Herbst 2026 hören wir aber auf», sagt sie weiter. Danach wollen sie auch mal eigene Sommerferien machen können – solange die Kinder alle noch unter einem Dach Zuhause sind.

blue News besuchte im Sommer die Tschiervahütte im Engadin. Auch Hüttenwartin Caroline Zimmermann spürt den Wandel auf den Berghütten deutlich: Die Ansprüche der Gäste nehmen stetig zu. Gefragt sind nicht mehr einfache Massenlager, sondern mehr Privatsphäre und Komfort. Zudem beobachtet sie, dass die Menschen heute deutlich häufiger E-Mails schreiben als früher – auch in den Bergen.

Auch die Muttseehütte wird regelmässig von Instagram-Touristen überrannt. Die frühere Hüttenwartin schmiss deshalb im Sommer 2024 hin. Jetzt hat die Muttseehütte im Glarnerland wieder Ruhe gefunden. Das neue Wirtepaar Rahel Koller und Cornel Ledergerber blickt auf eine fordernde, aber erfolgreiche erste Saison zurück.

Mehr aus der Schweiz

In Meilen ZH. Über 100 Personen aus Hallenbad und Schule evakuiert

In Meilen ZHÜber 100 Personen aus Hallenbad und Schule evakuiert

Verfolgungsjagd in Zürich. E-Trotti-Fahrer flüchtet mit über 100 km/h vor Polizei

Verfolgungsjagd in ZürichE-Trotti-Fahrer flüchtet mit über 100 km/h vor Polizei

Bundesgericht. Video verrät 22-jährigen Raser – seine Ausrede vor Gericht zieht nicht

BundesgerichtVideo verrät 22-jährigen Raser – seine Ausrede vor Gericht zieht nicht

Meistgelesen

«Melissa» rast über Jamaika – und liefert Meteorologen ein schockierendes Lehrstück
SAC-Hüttenwarte ziehen wegen Instagram-Touristen die Reissleine und hören auf
Touristin wacht in Ferienparadies auf – und erlebt Wunden-Horror
Schweizer Haushalts-Gigant warnt vor Einbruch und läutet Sparkurs ein
Trumps Streisand-Effekt