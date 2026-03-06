Das Wochenende wird trüb: Ein Tief über Spanien und ein Hoch über Osteuropa führen Luft aus Nordafrika zu uns. Sie enthält Saharastaub, der in Marokko aufgewirbelt wurde.
Wie Meteo News schreibt, erreicht die Staubkonzentration bereits am Freitag ihr Maximum. Am Freitagmorgen zeigte sich der Himmel in den Bergen und in der Nordostschweiz bereits deutlich getrübt. Auf dem Schnee in den Alpen lag eine leichte Staubschicht.
Die Feinstaubbelastung ist aufgrund des Saharastaubs aktuell erhöht. Umwelt Zentralschweiz, ein gemeinsames Organ der sechs Zentralschweizer Kantone, warnt Asthmatiker*innen und Pollen-Allergiker*innen, dass sich Beschwerden dadurch verstärken können.
Staub kann Sonneneinstrahlung dämpfen
Laut Meteo News ist der Effekt von Saharastaub in Wettermodellen schwer abzubilden. Saharastaub fördere zwar die Bildung hoher Wolken, dennoch sei nicht gesagt, dass bei Saharastaub auch viele Wolken entstehen. Davon hängt auch die Temperatur ab, da Staub und Wolken die Sonneneinstrahlung dämpfen können.
Meteo News erwartet dennoch milde Temperaturen fürs Wochenende. Ab Samstag nimmt die Staubkonzentration bereits wieder ab. Damit wird auch der Himmel wieder blauer.
