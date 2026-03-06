Der Himmel leuchtet über dem Vierwaldstättersee am Freitagmorgen orange. Keystone

Staub aus der Sahara hat am Freitag die Schweiz erreicht und trübt vielerorts den Himmel. Erhöhte Feinstaubwerte könnten am Wochenende besonders Asthmatiker*innen spürbar belasten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Saharastaub aus Nordafrika erreicht am Freitag die Schweiz und trübt den Himmel.

Die dadurch erhöhte Feinstaubbelastung kann besonders bei Asthmatiker*innen und Pollenallergiker*innen stärkere Beschwerden auslösen.

Für das Wochenende werden milde Temperaturen erwartet, die Staubkonzentration nimmt Samstag wieder ab.

Das Wochenende wird trüb: Ein Tief über Spanien und ein Hoch über Osteuropa führen Luft aus Nordafrika zu uns. Sie enthält Saharastaub, der in Marokko aufgewirbelt wurde.

Wie Meteo News schreibt, erreicht die Staubkonzentration bereits am Freitag ihr Maximum. Am Freitagmorgen zeigte sich der Himmel in den Bergen und in der Nordostschweiz bereits deutlich getrübt. Auf dem Schnee in den Alpen lag eine leichte Staubschicht.

Die Feinstaubbelastung ist aufgrund des Saharastaubs aktuell erhöht. Umwelt Zentralschweiz, ein gemeinsames Organ der sechs Zentralschweizer Kantone, warnt Asthmatiker*innen und Pollen-Allergiker*innen, dass sich Beschwerden dadurch verstärken können.

Staub kann Sonneneinstrahlung dämpfen

Laut Meteo News ist der Effekt von Saharastaub in Wettermodellen schwer abzubilden. Saharastaub fördere zwar die Bildung hoher Wolken, dennoch sei nicht gesagt, dass bei Saharastaub auch viele Wolken entstehen. Davon hängt auch die Temperatur ab, da Staub und Wolken die Sonneneinstrahlung dämpfen können.

Meteo News erwartet dennoch milde Temperaturen fürs Wochenende. Ab Samstag nimmt die Staubkonzentration bereits wieder ab. Damit wird auch der Himmel wieder blauer.

