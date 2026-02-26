  1. Privatkunden
Schüsse auf Jesus-Bild Sanija Ameti meldet Berufung gegen Urteil an

SDA

26.2.2026 - 10:26

Gerichtsprozess Sanija Ameti
Gerichtsprozess Sanija Ameti. Operation-Libero-Chefin Sanija Ameti hat mit einem Post auf Instagram Empörung ausgelöst. Sie schoss auf Bilder von Maria und Jesus. Den Post hat sie mittlerweile gelöscht.

Operation-Libero-Chefin Sanija Ameti hat mit einem Post auf Instagram Empörung ausgelöst. Sie schoss auf Bilder von Maria und Jesus. Den Post hat sie mittlerweile gelöscht.

Bild: X

Gerichtsprozess Sanija Ameti. Sanija Ameti bei ihrer Ankunft am Bezirksgericht Zürich. Der Prozess zog viel Publikum an.

Sanija Ameti bei ihrer Ankunft am Bezirksgericht Zürich. Der Prozess zog viel Publikum an.

Bild: sda

Gerichtsprozess Sanija Ameti. Zuschauer*innen und Vertreter*innen treffen hier ein. 

Zuschauer*innen und Vertreter*innen treffen hier ein. 

Bild: Petar Marjanović

Gerichtsprozess Sanija Ameti. 24 Privatkläger*innen klagen gegen Sanija Ameti.

24 Privatkläger*innen klagen gegen Sanija Ameti.

Bild: Petar Marjanović

Gerichtsprozess Sanija Ameti. Dutzende Anhänger von Ameti unterstützen sie vor Gericht.

Dutzende Anhänger von Ameti unterstützen sie vor Gericht.

Bild: Petar Marjanović

Gerichtsprozess Sanija Ameti. Medienvertreter warten auf den Einlass vor dem Bezirksgericht Zürich.

Medienvertreter warten auf den Einlass vor dem Bezirksgericht Zürich.

Bild: Petar Marjanović

Gerichtsprozess Sanija Ameti. Nils Fiechter, SVP und Berner Grossrat, ist als Privatkläger anwesend.

Nils Fiechter, SVP und Berner Grossrat, ist als Privatkläger anwesend.

Bild: Petar Marjanović

Sanija Ameti hat Berufung gegen ihre Verurteilung wegen Störung der Glaubensfreiheit angemeldet. Das geht aus einem Beitrag von JSVP-Präsident Niels Fiechter auf X hervor. Damit könnte sich das Zürcher Obergericht mit dem Fall beschäftigen.

Keystone-SDA

26.02.2026, 10:26

26.02.2026, 11:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sanija Ameti hat gegen ihre Verurteilung wegen Störung der Glaubensfreiheit Berufung eingelegt.
  • Das Bezirksgericht Zürich hatte sie zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen sowie einer Busse verurteilt.
  • Auslöser war ein Instagram-Post, in dem sie auf ein Bild von Jesus und Maria geschossen hatte.
Mehr anzeigen

Sanija Ameti hat Berufung gegen ihre Verurteilung wegen Störung der Glaubensfreiheit angemeldet. Das geht aus einem Beitrag von JSVP-Präsident Niels Fiechter auf X hervor. Damit könnte sich das Zürcher Obergericht mit dem Fall beschäftigen.

Nach Anmeldung der Berufung erhalten die Prozessbeteiligten das schriftlich begründete Urteil. Danach entscheiden sie über einen Weiterzug. Der Verteidiger von Ameti reichte die Berufung fristgerecht ein, wie das am Donnerstag veröffentlichte Schreiben zeigt.

Das Bezirksgericht Zürich hatte die ehemalige GLP-Politikerin am 28. Januar zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 50 Franken verurteilt. Dazu kam eine Busse von 500 Franken.

Fiechter war wie 24 andere Personen Privatkläger und forderte eine Genugtuung wegen «verletzter religiöser Gefühle». Das Gericht verwies die Forderungen auf den Zivilweg.

Aufregung um Instagram-Post

Im September 2024 teilte Ameti auf Instagram ein Foto von sich in Schiessstellung. «Abschalten» schrieb sie dazu. Kurz zuvor hatte sie mit ihrer Druckluft-Pistole rund zwanzig Mal auf ein Bild von Jesus und Maria geschossen. Es handelte sich um eine herausgerissene Seite aus dem Katalog eines Auktionshauses.

Ameti löschte den Post zwar rasch wieder und entschuldigte sich dafür. Doch Jesus und Maria als Zielscheibe hatten da längst für Schlagzeilen gesorgt.

