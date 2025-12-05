Die seit dem Frühling durchgeführten «umfangfreichen Tests» haben gemäss einer Mitteilung der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) vom Freitag gezeigt, dass nicht nur der Fahrkomfort verbessert, sondern auch die Zuverlässigkeit erhöht wird. Durch den Umbau spare die Bahn unter dem Strich 40 Millionen Franken.
Die Entfernung der sogenannten Wankkompositionen und der Umbau der im Volksmund auch «Schüttelzüge» genannten Kompositionen kostet die SBB 90 Millionen Franken, wie es weiter heisst. Die Investitionen würden durch die tieferen Unterhaltskosten über die gesamte Lebensdauer aber mehr als kompensiert.
Die FV-Dosto-Züge vom Hersteller Alstom würden bereits aktuell zu den zuverlässigsten der gesamten Flotte zählen und sehr wenig Störungen aufweisen. Der Umbau soll gemäss SBB bis Anfang der 2030er-Jahre abgeschlossen sein.
FV-Dosto: Von der Pannenbahn zum Schüttelzug
Die SBB hatten im Jahr 2010 Alstom (damals Bombardier) mit der Beschaffung von 62 neuen Doppelstockzügen für den Fernverkehr beauftragt – für 1,9 Milliarden Franken. Die Einführung des neu entwickelten Dosto-Zugs ab 2018 war von zahlreichen technischen Pannen und Verzögerungen begleitet.
Anfangs klemmten Türen, das Betriebssystem stürzte ab, und Heizungen sowie die Klimaanlagen sorgten für Ärger. Passagiere klagten zudem, dass es in den Waggons teilweise unangenehm rüttle.
Die umfangreichen Tests der vergangenen Monate haben gemäss SBB nun bestätigt, dass durch den Umbau Schwingungen und Stösse insbesondere in Kurven und Einfahrten in Bahnhöfen erheblich besser abgefedert werden können.
SBB-Chef: «Der FV-Dosto war kein Fehlkauf»
Die SBB werden mit ihren Fernverkehr-Doppelstockzügen (FV-Dosto) in den Kurven nicht schneller fahren, obwohl dies technisch möglich wäre. Zugunsten des Fahrkomforts werde darauf verzichtet. Im Interview nennt SBB-CEO Vincent Ducrot die Gründe.
