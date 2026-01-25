SBB bauen Tunnel von Zürich nach Winterthur

So sollen die Züge 2037 bei Winterthur Töss aus dem Brüttener Tunnel fahren. SBB/Patatoffel

2026 beginnen die Bauarbeiten für den Brüttener Tunnel. Dieser soll die Fahrt von Zürich nach Winterthur von 20 auf 12 Minuten verkürzen. Das Projekt ist aufwändig und teuer – nur die NEAT-Röhren kosteten mehr.

Die SBB beginnen 2026 mit dem Bau des Brüttener Tunnel.

Die rund 9 Kilometer lange Doppelröhre verkürzt die Fahrzeit zwischen Zürich und Winterthur von 20 auf 12 Minuten.

Die Kosten sind mit 3,3 Milliarden Franken beträchtlich. Nur die beiden Neat-Tunnels durch den Lötschberg und den Gotthard waren in der Geschichte der SBB teurer. Mehr anzeigen

Seit 160 Jahren fahren die Bahnpassagiere auf einem Umweg von Zürich nach Winterthur. Dies, weil die Hügel zwischen Bassersdorf ZH und Winterthur im Weg stehen.

Doch damit soll in ein paar Jahren Schluss sein. Statt dem weiten Bogen nach Osten und durch das Tal der Kempt sollen die Züge auf fast direkter Linie von Zürich nach Winterthur fahren.

Möglich macht dies der Brüttener Tunnel. Genau genommen sind es zwei Tunnels, denn geplant sind zwei parallele Röhren von 9 Kilometern Länge. Mit 160 km/h werden die Züge von Dietlikon ZH bis kurz vor Winterthur Töss fahren.

Statt in weitem Bogen über Effretikon geht es in gut zehn Jahren von Dietlikon fast direkt in Richtung Winterthur. Zu beachten: Die Karte ist nach rechts, bzw. Nordosten gekippt. SBB

In 12 statt 20 Minuten von Zürich nach Winterthur

Vom Zürcher Hauptbahnhof nach Winterthur werden die Passagiere zuerst auf der Durchmesserlinie unterirdisch nach Oerlikon fahren, in Dietlikon erneut abtauchen und kurz vor Winterthur wieder den Himmel sehen können. Drei Viertel der Strecke verlaufen dann unterirdisch. «Wie mit der Metro», preist ein SBB-Vertreter die neue Bahnlinie in der «NZZ» an.

Zudem hat der Tunnel einen Abzweiger nach Bassersdorf, damit auch der Flughafen schneller erreichbar wird.

Der Brüttener Tunnel soll die minimale Fahrzeit von Zürich nach Winterthur von jetzt 20 auf 12 Minuten senken. Die Tunnels erhöhen zudem die Kapazität auf einer viel befahrenen Strecke zwischen der grössten und der sechstgrössten Stadt der Schweiz – von zwei Spuren auf vier. Dies macht mehr Zugverbindungen möglich und Zwischenfälle zwischen Winterthur und Zürich bewirken nicht mehr ganz so viele Verspätungen im dicht getakteten SBB-Fahrplan.

Hohe Kosten

Kommt hinzu: Auf der neuen Strecke werden Winterthurer*innen, die in der Nähe des Bahnhofs wohnen, schneller am Zürcher Hauptbahnhof eintreffen, als Zürcher*innen aus gewissen Aussenquartieren ohne S-Bahn-Anschluss, wie die «NZZ» anmerkt.

Der Preis für den Brüttener Doppeltunnel ist beträchtlich: 3,3 Milliarden Franken gemäss SBB. Teurer waren in der Schweiz nur der Lötschberg Basistunnel mit 4,5 Milliarden und der Gotthard-Basistunnel mit 12,2 Milliarden. Diese sind mit 27 beziehungsweise 57 Kilometer aber auch deutlich länger.

Seit Jahrzehnten geplant

Der Bau des Brüttener Tunnels ist seit Jahrzehnten im Gespräch, wurde aber immer wieder zurückgestellt. Eigentlich war er Teil des in den Achtzigerjahren beschlossenen Ausbau-Projekts «Bahn 2000». Andere Ausbauten hatten aber höhere Priorität, zudem war der Widerstand gegen das Grossprojekt beträchtlich.

Neben dem Tunnelbau werden Erweiterungen und Umgestaltungen der Bahnhöfe Wallisellen, Dietlikon, Bassersdorf sowie vor dem Bahnhof Winterthur nötig, wie die Dokumentation der SBB zeigt.

Vor wenigen Tagen hat nun das Bundesverwaltungsgericht laut «Baublatt» die letzten zwei Klagen abgewiesen, womit die Bauarbeiten im laufenden Jahr beginnen können. Über 200 Einsprachen waren insgesamt eingegangen. In Betrieb geht der Brüttener Tunnel laut «SRF» 2037 – sofern es keine Verzögerungen gibt.