Anklage der BundesanwaltschaftEx-Mitarbeiter soll SBB um fünf Millionen betrogen haben
SDA
27.2.2026 - 10:37
Die Bundesanwaltschaft (BA) hat Anklage gegen einen ehemaligen SBB-Mitarbeiter und vier weitere Personen erhoben. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, sollen sie die SBB um über fünf Millionen Franken betrogen haben.
Keystone-SDA
27.02.2026, 10:37
27.02.2026, 11:20
SDA
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Die Bundesanwaltschaft klagt einen 54-jährigen Ex-SBB-Mitarbeiter wegen gewerbsmässigen Betrugs in Millionenhöhe an.
Er soll über Jahre fiktive oder überteuerte Rechnungen eingereicht und rund 4,4 Millionen Franken kassiert haben.
Vier weitere Personen sind wegen Gehilfenschaft angeklagt, für alle gilt die Unschuldsvermutung.
Die Bundesanwaltschaft hat am 24. Februar 2026 Anklage gegen einen 54-jährigen ehemaligen Mitarbeiter der SBB eingereicht. Wie sie am Freitag mitteilte, soll der frühere Projekt- und Abteilungsleiter den Bahnkonzern über Jahre hinweg systematisch geschädigt haben.
Gemäss Anklageschrift entwickelte der Beschuldigte bereits 2007 zusammen mit Mitbeteiligten ein System, um Materialbestellungen zu fingieren oder überteuert abzurechnen. Die Rechnungen liefen über eigens gegründete Gesellschaften, sodass der Hauptbeschuldigte nicht direkt in Erscheinung trat. In den meisten Fällen seien die in Rechnung gestellten Waren gar nicht geliefert worden.
Verschachtelte Geldflüsse
Die Zahlungen der SBB flossen laut Bundesanwaltschaft zunächst auf Firmenkonten von Mitbeschuldigten. Nach Abzug eines «Verbrecherlohnes» seien die Beträge über weitere Gesellschaften und Konten an den Hauptbeschuldigten weitergeleitet worden. Teilweise soll er auch Unterschriften gefälscht und Dokumente manipuliert haben, um Vermögenszuwächse zu verschleiern.
Ein vierter Mitbeschuldigter soll zusätzliche fingierte Rechnungen erstellt haben, um die Buchhaltung zu plausibilisieren. Auch hier sei das Geld nach Abzug einer Provision zurück an den Hauptbeschuldigten transferiert worden.
Schaden in Millionenhöhe
Zwischen 2007 und 2024 soll der SBB ein Schaden von knapp 8,7 Millionen Franken entstanden sein. Ein Teil der mutmasslichen Delikte ist jedoch verjährt, weshalb sich der strafrechtlich relevante Betrag auf rund fünf Millionen Franken reduziert.
Dem Hauptbeschuldigten wird vorgeworfen, sich persönlich um rund 4,4 Millionen Franken bereichert zu haben. Er ist unter anderem wegen gewerbsmässigen Betrugs, ungetreuer Amtsführung, schwerer Geldwäscherei und mehrfacher Urkundenfälschung angeklagt.
Vier weitere Personen müssen sich wegen Gehilfenschaft zu Betrug, ungetreuer Amtsführung und teilweise schwerer Geldwäscherei verantworten. Ihre mutmasslichen Gewinnanteile liegen laut Anklage zwischen rund 14'750 und über 400'000 Franken.
Mit der Einreichung der Anklage ist nun das Bundesstrafgericht zuständig. Für alle Beschuldigten gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung.
