  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Anklage der Bundesanwaltschaft Ex-Mitarbeiter soll SBB um fünf Millionen betrogen haben

SDA

27.2.2026 - 10:37

Der Bahnhof SBB in Lausanne. (Illustrationsfoto)
Der Bahnhof SBB in Lausanne. (Illustrationsfoto)
sda

Die Bundesanwaltschaft (BA) hat Anklage gegen einen ehemaligen SBB-Mitarbeiter und vier weitere Personen erhoben. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, sollen sie die SBB um über fünf Millionen Franken betrogen haben.

Keystone-SDA

27.02.2026, 10:37

27.02.2026, 11:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Bundesanwaltschaft klagt einen 54-jährigen Ex-SBB-Mitarbeiter wegen gewerbsmässigen Betrugs in Millionenhöhe an.
  • Er soll über Jahre fiktive oder überteuerte Rechnungen eingereicht und rund 4,4 Millionen Franken kassiert haben.
  • Vier weitere Personen sind wegen Gehilfenschaft angeklagt, für alle gilt die Unschuldsvermutung.
Mehr anzeigen

Die Bundesanwaltschaft hat am 24. Februar 2026 Anklage gegen einen 54-jährigen ehemaligen Mitarbeiter der SBB eingereicht. Wie sie am Freitag mitteilte, soll der frühere Projekt- und Abteilungsleiter den Bahnkonzern über Jahre hinweg systematisch geschädigt haben.

Gemäss Anklageschrift entwickelte der Beschuldigte bereits 2007 zusammen mit Mitbeteiligten ein System, um Materialbestellungen zu fingieren oder überteuert abzurechnen. Die Rechnungen liefen über eigens gegründete Gesellschaften, sodass der Hauptbeschuldigte nicht direkt in Erscheinung trat. In den meisten Fällen seien die in Rechnung gestellten Waren gar nicht geliefert worden.

Verschachtelte Geldflüsse

Die Zahlungen der SBB flossen laut Bundesanwaltschaft zunächst auf Firmenkonten von Mitbeschuldigten. Nach Abzug eines «Verbrecherlohnes» seien die Beträge über weitere Gesellschaften und Konten an den Hauptbeschuldigten weitergeleitet worden. Teilweise soll er auch Unterschriften gefälscht und Dokumente manipuliert haben, um Vermögenszuwächse zu verschleiern.

So funktionierte sein System. Schon wieder zweigt ein SBB-Manager Millionen ab

So funktionierte sein SystemSchon wieder zweigt ein SBB-Manager Millionen ab

Ein vierter Mitbeschuldigter soll zusätzliche fingierte Rechnungen erstellt haben, um die Buchhaltung zu plausibilisieren. Auch hier sei das Geld nach Abzug einer Provision zurück an den Hauptbeschuldigten transferiert worden.

Schaden in Millionenhöhe

Zwischen 2007 und 2024 soll der SBB ein Schaden von knapp 8,7 Millionen Franken entstanden sein. Ein Teil der mutmasslichen Delikte ist jedoch verjährt, weshalb sich der strafrechtlich relevante Betrag auf rund fünf Millionen Franken reduziert.

Dem Hauptbeschuldigten wird vorgeworfen, sich persönlich um rund 4,4 Millionen Franken bereichert zu haben. Er ist unter anderem wegen gewerbsmässigen Betrugs, ungetreuer Amtsführung, schwerer Geldwäscherei und mehrfacher Urkundenfälschung angeklagt.

Vier weitere Personen müssen sich wegen Gehilfenschaft zu Betrug, ungetreuer Amtsführung und teilweise schwerer Geldwäscherei verantworten. Ihre mutmasslichen Gewinnanteile liegen laut Anklage zwischen rund 14'750 und über 400'000 Franken.

Mit der Einreichung der Anklage ist nun das Bundesstrafgericht zuständig. Für alle Beschuldigten gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung.

Meistgelesen

Migros sorgt mit Anti-Freizeit-Plakat für Riesen-Frust bei Mitarbeitern
Mann überfällt Volg-Lädeli – sein Motiv lässt sogar den Richter staunen
Rennen 1 nach Olympia: Wie schlagen sich die Schweizer Speed-Fahrerinnen in Soldeu?

Videos aus dem Ressort

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.

29.01.2026

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

Davos, 22.01.2026: O-Ton, Friedrich Merz, Bundeskanzler: (6:22) «This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place» Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage – und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde. Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien. Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union. Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.

23.01.2026

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Wie kann die EU Donald Trump kontern? Nach den Zoll-Drohungen des US-Präsidenten im Streit um Grönland befindet sich Europa auf Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten. Bei einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs Ende der Woche dürfte es auch um die milliardenschweren Gegenmassnahmen gehen, die der EU als Handelsoption zur Verfügung stehen.

20.01.2026

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Wirtschaft. Chemiekonzern BASF verschärft den Sparkurs

WirtschaftChemiekonzern BASF verschärft den Sparkurs

Luftverkehr. British-Airways-Konzern IAG fliegt Rekordergebnisse ein

LuftverkehrBritish-Airways-Konzern IAG fliegt Rekordergebnisse ein

Konunktur. Schweizer Wirtschaft wächst dank guter Binnennachfrage

KonunkturSchweizer Wirtschaft wächst dank guter Binnennachfrage