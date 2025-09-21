  1. Privatkunden
Verband der Lokführer ist besorgt SBB Cargo erwägt Schliessungen in Brig, Chiasso und Buchs

ai-scrape

21.9.2025 - 12:11

SBB Cargo verzeichnete 2024 einen Verlust von 76 Millionen Franken.
SBB Cargo verzeichnete 2024 einen Verlust von 76 Millionen Franken.
sda

SBB Cargo kämpft mit finanziellen Verlusten und plant die Schliessung von Depots in Brig, Chiasso und Buchs. Die Massnahmen könnten Auswirkungen auf das Personal haben.

,

Keystone-ATS, Noemi Hüsser

21.09.2025, 12:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • SBB Cargo prüft laut «Sonntagsblick» die Schliessung der Depots in Brig, Chiasso und Buchs.
  • Die Aufhebung der Rangierstellen würden frühestens 2027 erfolgen.
  • Bereits zuvor hat SBB Cargo den Abbau von 65 Stellen angekündigt.
  • Der Verband der Schweizer Lokführer warnt vor zusätzlichen Früh- und Nachtschichten für das Personal.
Mehr anzeigen

SBB Cargo hat gemäss «Sonntagsblick» die mögliche Schliessung von Depots ins Auge gefasst. Es geht um die jene in Brig VS, Chiasso TI und Buchs SG.

Noch sei der Entscheid nicht definitiv gefallen, sagte ein SBB-Sprecher gegenüber dem «SonntagsBlick». Sollte es zu Schliessungen kommen, wäre dies frühstens 2027 der Fall. Um die Mitarbeitenden früh einzubinden, habe das Unternehmen vergangenen Dienstag das Lokpersonal über anstehende «Neustrukturierungen» informiert.

Verband Schweizer Lokführer ist besorgt

SBB Cargo verzeichnete 2024 einen Verlust von 76 Millionen Franken. Bereits in der ersten Jahreshälfte hat SBB Cargo angekündigt, 65 Vollzeitstellen abzubauen, da der Lastwagenverlad auf die Bahn eingestellt wird. Die nun diskutierten Schliessungen betreffen den Einzelwagen-Ladungsverkehr, der als defizitär gilt. In diesem Bereich werden einzelne Güterwagen gesammelt und in den Depots zu Zügen formiert.

Der Verband der Schweizer Lokführer (VSLF) äussert Besorgnis über die möglichen Auswirkungen auf das Personal. Die Schliessung von Depots könnte für sie zu zusätzlichen Früh- und Nachtschichten führen.

Schnellster Zug der Welt: Dieser japanische Reporter dreht völlig am Rad

Schnellster Zug der Welt: Dieser japanische Reporter dreht völlig am Rad

Als der schnellste Zug der Welt vorbei fährt, verliert der japanische Reporter die Fassung. Es handelte sich um eine Testfahrt für ein Megaprojekt. Die neue Strecke von Tokio bis Osaka ist noch im Bau.

04.09.2025

