SBB Cargo hat gemäss «Sonntagsblick» die mögliche Schliessung von Depots ins Auge gefasst. Es geht um die jene in Brig VS, Chiasso TI und Buchs SG.
Noch sei der Entscheid nicht definitiv gefallen, sagte ein SBB-Sprecher gegenüber dem «SonntagsBlick». Sollte es zu Schliessungen kommen, wäre dies frühstens 2027 der Fall. Um die Mitarbeitenden früh einzubinden, habe das Unternehmen vergangenen Dienstag das Lokpersonal über anstehende «Neustrukturierungen» informiert.
Verband Schweizer Lokführer ist besorgt
SBB Cargo verzeichnete 2024 einen Verlust von 76 Millionen Franken. Bereits in der ersten Jahreshälfte hat SBB Cargo angekündigt, 65 Vollzeitstellen abzubauen, da der Lastwagenverlad auf die Bahn eingestellt wird. Die nun diskutierten Schliessungen betreffen den Einzelwagen-Ladungsverkehr, der als defizitär gilt. In diesem Bereich werden einzelne Güterwagen gesammelt und in den Depots zu Zügen formiert.
Der Verband der Schweizer Lokführer (VSLF) äussert Besorgnis über die möglichen Auswirkungen auf das Personal. Die Schliessung von Depots könnte für sie zu zusätzlichen Früh- und Nachtschichten führen.
Mehr aus dem Ressort
Schnellster Zug der Welt: Dieser japanische Reporter dreht völlig am Rad
Als der schnellste Zug der Welt vorbei fährt, verliert der japanische Reporter die Fassung. Es handelte sich um eine Testfahrt für ein Megaprojekt. Die neue Strecke von Tokio bis Osaka ist noch im Bau.