  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Züge sollen sauberer werden Kein Kübel mehr am Sitz – SBB bauen im Fernverkehr um

Sven Ziegler

12.2.2026

In den Zügen der SBB soll es sauberer werden. (Symbolbild)
In den Zügen der SBB soll es sauberer werden. (Symbolbild)
KEYSTONE

Die kleinen Abfalleimer direkt am Sitzplatz verschwinden nun auch in Fernverkehrszügen der SBB. Stattdessen setzt die Bahn auf grosse Behälter im Eingangsbereich – mit dem Ziel, die Züge sauberer und die Reinigung effizienter zu machen.

Sven Ziegler

12.02.2026, 07:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die SBB entfernen schrittweise bis 2028 die Abfallkübel an den Sitzplätzen im Fernverkehr.
  • Begründet wird der Schritt mit Sauberkeit, mehr Beinfreiheit und tieferen Reinigungskosten.
  • Abfall kann weiterhin in grossen Behältern im Eingangsbereich entsorgt werden.
Mehr anzeigen

Was im Regionalverkehr bereits seit einigen Jahren Realität ist, gilt nun auch für Fernverkehrszüge: Die SBB bauen die Abfalleimer an den Sitzplätzen ab. Betroffen sind unter anderem Doppelstockzüge der Typen FV-Dosto und IR-Dosto, wie SBB-Sprecherin Mara Zenhäusern gegenüber den Zeitungen von CH Media bestätigt.

Die Umstellung läuft seit Anfang Jahr und soll bis Ende 2028 abgeschlossen sein. Schon seit 2021 gibt es in vielen Regionalzügen in der 2. Klasse keine Sitzplatz-Kübel mehr, seit Herbst 2025 verschwinden sie dort auch in der 1. Klasse.

«Züge werden als sauberer wahrgenommen»

Die Bahn begründet den Schritt mit positiven Erfahrungen. «Die Erfahrungen sind positiv und zeigen, dass Reisende die Züge insgesamt als sauberer beurteilen», sagt Zenhäusern.

Kleine Behälter seien oft rasch voll, könnten unangenehm riechen und einen schmuddeligen Eindruck hinterlassen. Ohne Kübel entstehe zudem mehr Beinfreiheit.

Neben dem Sauberkeitsargument verweist die SBB auch auf Effizienzgewinne. Für das Reinigungspersonal entfielen belastende Arbeitsschritte beim Leeren der Eimer. «Ausserdem sinken die Kosten», so Zenhäusern.

Im Regionalverkehr profitieren davon die Kantone als Besteller des Angebots. Im Fernverkehr, den die SBB eigenwirtschaftlich betreiben, kommt die Einsparung direkt dem Unternehmen zugute.

Entsorgung bleibt möglich

Abfall entsorgen können Reisende weiterhin in grossen Restmüllbehältern im Eingangsbereich der Wagen. Zusätzlich werden bisherige Zeitungs-Sammelbehälter zu Restmüllstationen umfunktioniert. Hintergrund ist unter anderem das Ende der gedruckten Ausgabe von «20 Minuten», wodurch weniger Papierabfall anfällt.

Auch andere Bahnunternehmen haben ähnliche Schritte unternommen. Die BLS testete 2024 den Verzicht auf Abfalleimer in einem Zug. Laut einer Befragung störten sich Reisende weniger an fehlenden Kübeln als an verschmutzten Sitzen.

Bereits seit 2016 verkehren die Züge der S-Bahn Zürich ohne Abfallkübel in den Abteilen. Die früher für kleines Verpackungsmaterial konzipierten Behälter seien mit PET-Flaschen und Take-away-Verpackungen rasch überfüllt gewesen.

Abfallmengen steigen

In den Bahnhöfen bauen die SBB hingegen das Recyclingangebot aus. In 44 Bahnhöfen gibt es mittlerweile Sammelstationen für Papier, PET, Aluminium und Restmüll.

2024 entsorgten die SBB insgesamt 12’904 Tonnen Publikumsabfälle, 7,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Davon entfielen 10’293 Tonnen auf Kehricht, 1889 Tonnen auf PET, 350 Tonnen auf Papier oder Karton, 190 Tonnen auf Glas und 182 Tonnen auf Aluminium.

Auch in den alten Intercity-Zügen hast du bald besseren Empfang

Auch in den alten Intercity-Zügen hast du bald besseren Empfang

Die SBB stellen am Donnerstagmorgen ihren ersten komplett modernisierten ICN vor. Im Zug warten zahlreiche Verbesserungen auf die Kunden.

24.10.2024

Mehr aus der Schweiz

Comparis-Umfrage zeigt. Viele haben kein Problem mit Krankenkassen-Prämien – doch es gibt einen Haken

Comparis-Umfrage zeigtViele haben kein Problem mit Krankenkassen-Prämien – doch es gibt einen Haken

Fehlende Daten im IT-System. Tausende Gebäude womöglich brandgefährdet – der Kanton Wallis sagt: «Wir wissen es nicht»

Fehlende Daten im IT-SystemTausende Gebäude womöglich brandgefährdet – der Kanton Wallis sagt: «Wir wissen es nicht»

Schreiben an tausende Mitglieder. Kult-Sporthalle soll für Velobrücke abgerissen werden – jetzt eskaliert der Zoff

Schreiben an tausende MitgliederKult-Sporthalle soll für Velobrücke abgerissen werden – jetzt eskaliert der Zoff

Meistgelesen

Kult-Sporthalle soll für Velobrücke abgerissen werden – jetzt eskaliert der Zoff
Repräsentantenhaus sagt Nein zu Trumps Strafzöllen – und Ja zu umstrittenen Regeln bei Wahlen
Diese Fake-Mail räumt dein Konto leer
Bürger sind entsetzt: «Etwas ist faul im Königreich Norwegen»
Pam Bondi brüllt Demokraten an und räumt Fehler ein