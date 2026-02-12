In den Zügen der SBB soll es sauberer werden. (Symbolbild) KEYSTONE

Die kleinen Abfalleimer direkt am Sitzplatz verschwinden nun auch in Fernverkehrszügen der SBB. Stattdessen setzt die Bahn auf grosse Behälter im Eingangsbereich – mit dem Ziel, die Züge sauberer und die Reinigung effizienter zu machen.

Was im Regionalverkehr bereits seit einigen Jahren Realität ist, gilt nun auch für Fernverkehrszüge: Die SBB bauen die Abfalleimer an den Sitzplätzen ab. Betroffen sind unter anderem Doppelstockzüge der Typen FV-Dosto und IR-Dosto, wie SBB-Sprecherin Mara Zenhäusern gegenüber den Zeitungen von CH Media bestätigt.

Die Umstellung läuft seit Anfang Jahr und soll bis Ende 2028 abgeschlossen sein. Schon seit 2021 gibt es in vielen Regionalzügen in der 2. Klasse keine Sitzplatz-Kübel mehr, seit Herbst 2025 verschwinden sie dort auch in der 1. Klasse.

«Züge werden als sauberer wahrgenommen»

Die Bahn begründet den Schritt mit positiven Erfahrungen. «Die Erfahrungen sind positiv und zeigen, dass Reisende die Züge insgesamt als sauberer beurteilen», sagt Zenhäusern.

Kleine Behälter seien oft rasch voll, könnten unangenehm riechen und einen schmuddeligen Eindruck hinterlassen. Ohne Kübel entstehe zudem mehr Beinfreiheit.

Neben dem Sauberkeitsargument verweist die SBB auch auf Effizienzgewinne. Für das Reinigungspersonal entfielen belastende Arbeitsschritte beim Leeren der Eimer. «Ausserdem sinken die Kosten», so Zenhäusern.

Im Regionalverkehr profitieren davon die Kantone als Besteller des Angebots. Im Fernverkehr, den die SBB eigenwirtschaftlich betreiben, kommt die Einsparung direkt dem Unternehmen zugute.

Entsorgung bleibt möglich

Abfall entsorgen können Reisende weiterhin in grossen Restmüllbehältern im Eingangsbereich der Wagen. Zusätzlich werden bisherige Zeitungs-Sammelbehälter zu Restmüllstationen umfunktioniert. Hintergrund ist unter anderem das Ende der gedruckten Ausgabe von «20 Minuten», wodurch weniger Papierabfall anfällt.

Auch andere Bahnunternehmen haben ähnliche Schritte unternommen. Die BLS testete 2024 den Verzicht auf Abfalleimer in einem Zug. Laut einer Befragung störten sich Reisende weniger an fehlenden Kübeln als an verschmutzten Sitzen.

Bereits seit 2016 verkehren die Züge der S-Bahn Zürich ohne Abfallkübel in den Abteilen. Die früher für kleines Verpackungsmaterial konzipierten Behälter seien mit PET-Flaschen und Take-away-Verpackungen rasch überfüllt gewesen.

Abfallmengen steigen

In den Bahnhöfen bauen die SBB hingegen das Recyclingangebot aus. In 44 Bahnhöfen gibt es mittlerweile Sammelstationen für Papier, PET, Aluminium und Restmüll.

2024 entsorgten die SBB insgesamt 12’904 Tonnen Publikumsabfälle, 7,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Davon entfielen 10’293 Tonnen auf Kehricht, 1889 Tonnen auf PET, 350 Tonnen auf Papier oder Karton, 190 Tonnen auf Glas und 182 Tonnen auf Aluminium.