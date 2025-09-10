SBB-Kondukteur brutal von Passagier verprügelt

Der Vorfall ereignete sich in einem SBB-Zug am Montagmorgen. KEYSTONE

Im Zug von Luzern nach Basel ist ein SBB-Kondukteur während einer Billettkontrolle von einem jungen Mann schwer attackiert worden. Der Mitarbeiter wurde verletzt, die Polizei ermittelt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Zug von Luzern nach Basel hat ein junger Mann einen SBB-Kontrolleur brutal zusammengeschlagen und bewusstlos geprügelt, wie «20 Minuten» berichtet.

Passagiere griffen ein und alarmierten die Polizei, der Täter konnte jedoch fliehen.

Die Luzerner Polizei ermittelt, die SBB zeigte sich bestürzt und unterstützt den verletzten Mitarbeiter. Mehr anzeigen

Im Zug von Luzern nach Basel kam es am Montag zu einem brutalen Angriff auf einen SBB-Kontrolleur.

Laut einem Bericht von «20 Minuten» schlug ein junger Mann während einer Billettkontrolle so heftig auf den Mitarbeiter ein, dass dieser bewusstlos zusammenbrach. Eine Augenzeugin berichtete, der Kondukteur habe Kopfverletzungen erlitten und sei blutüberströmt am Boden gelegen.

Die 22-jährige Studentin schilderte die Szene gegenüber «20 Minuten»: «Ich drehte mich um und plötzlich war überall Blut.» Der Täter habe mehrfach brutal auf den Kopf des SBB-Mitarbeiters eingeschlagen.

Mehrere Passagiere griffen ein, überwältigten den Angreifer und alarmierten die Kantonspolizei. Dennoch gelang es dem Mann, kurz darauf zu flüchten. Die Luzerner Polizei bestätigte den Vorfall. «Wir hatten die Meldung, dass ein Mitarbeiter der SBB geschlagen wurde. Die Abklärungen und Ermittlungen laufen», sagte Mediensprecher Simon Kopp laut Bericht.

Auch die SBB reagierte bestürzt. «Der Vorfall macht uns sehr betroffen und wir verurteilen diesen aufs Schärfste. Unsere Gedanken sind beim betroffenen Kollegen», erklärte Mediensprecherin Sabrina Schellenberg. Angaben zum Gesundheitszustand des verletzten Kontrolleurs machte das Unternehmen nicht.