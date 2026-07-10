Die SBB lagern den Verkauf internationaler Gruppenreisen ab zehn Personen aus. Ab 2027 übernimmt das Zürcher Start-up Simpletrain den Verkauf im Hintergrund. Für Kund*innen soll sich kaum etwas ändern.

Darum geht’s Die SBB lagern den Verkauf internationaler Gruppenreisen ab zehn Personen ab 2027 an das Zürcher Start-up Simpletrain aus.

Der Auftrag läuft bis 2029 und hat ein Volumen von maximal 1,77 Millionen Franken.

Die bisherigen Mitarbeitenden bleiben bei den SBB, Kündigungen sind nicht vorgesehen.

Für Kund*innen ändert sich kaum etwas. Zusammenfassung erstellt mit

Die SBB haben den Verkauf von internationalen Gruppenreisen ab zehn Personen gemäss CH Media ausgelagert. Ab 2027 wird das Start-up Simpletrain dafür zuständig sein, wie das Medienhaus unter Verweis auf die Beschaffungsplattform Simap schrieb.

Das Unternehmen erhalte für die Jahre 2027 bis 2029 maximal 1,77 Millionen Franken. Grund für die Auslagerung war, dass das neue Verkaufssystem der SBB nicht auf Gruppen ausgelegt ist, wie eine Sprecherin des Bahnunternehmens zu CH Media sagte.

Für Kund*innen ändert sich wenig

Kündigungen gebe es nicht. Alle Mitarbeitenden, des bisher für internationale Gruppenreisen zuständigen Teams würden bei den SBB verbleiben.

Für Kund*innen soll sich wenig ändern: Internationale Gruppenreisen können weiterhin über die SBB-Website angefragt werden. Die Anfragen werden im Hintergrund an Simpletrain weitergeleitet und dort bearbeitet.

Das 2020 gegründete Zürcher Start-up bietet Bahnreisen in ganz Europa an und will mit dem SBB-Auftrag sein Geschäft weiter ausbauen.

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