Mit teureren Restaurants wollte die SBB den Zürcher Hauptbahnhof aufwerten. Nun wird ausgerechnet das Prestigeprojekt im sanierten Südtrakt geschlossen. Die Bahn sieht darin trotzdem keinen grundsätzlichen Fehler.

Darum geht’s Das Restaurant im Südtrakt des Zürcher Hauptbahnhofs wird nach mehreren Konzeptwechseln geschlossen.

Zum Start setzte das Lokal auf Kaviar und eine Pizza Margherita für 24.50 Franken.

Die SBB hält trotz des Scheiterns an ihrer Strategie mit hochwertigen Gastronomieangeboten fest. Zusammenfassung erstellt mit

Die Luxusstrategie der SBB im Zürcher Hauptbahnhof erleidet einen weiteren Rückschlag. Das Restaurant im Ende 2023 sanierten Südtrakt wird geschlossen und von der Zürcher Gastronomiegruppe Candrian übernommen. Zuerst darüber berichtet hatte der «Tages-Anzeiger».

Das Lokal war zunächst als «Brasserie Süd» gestartet. Auf der Karte standen unter anderem Kaviar und eine Pizza Margherita für 24.50 Franken. Nach rund zwei Jahren änderten die Betreiber Valentin Diem und Nenad Mlinarevic das Konzept und machten daraus ein italienisches Restaurant. Die Preise sanken, der erhoffte Erfolg blieb aber offenbar aus.

Mit Candrian übernimmt nun ausgerechnet jene Gruppe die Fläche, die im Hauptbahnhof bereits Restaurants wie das Federal, ein Sushi-Lokal und Burger-King-Filialen betreibt. Bei der Eröffnung des Südtrakts hatte Candrian zwei Flächen verloren. Nun kehrt das Unternehmen an prominenter Lage zurück und will dort erneut eine Brasserie führen.

Die SBB weisen den Vorwurf zurück, die Zahlungsbereitschaft ihrer Kundschaft überschätzt zu haben. Veränderungen einzelner Konzepte seien normal, erklärt die Bahn gegenüber «Watson». Am Ziel eines vielfältigen und qualitativ hochwertigen Angebots für unterschiedliche Zielgruppen halte man fest.

SBB rücken immer wieder in den Fokus

Doch auch in Basel, Aarau und Zürich-Enge stiess die Aufwertungsstrategie an Grenzen. Geplante Prestige-Restaurants kamen nicht zustande, Flächen standen lange leer oder günstigere Anbieter wurden durch teurere Konzepte ersetzt, die weniger Gäste anzogen.

Immer wieder sorgten die SBB in den vergangenen Monaten für Schlagzeilen. So etwa im Frühjahr beim Fall eines 84-jährigen Reisenden. Nach einer Verspätung folgte er einer von der SBB-App vorgeschlagenen Alternativroute. Diese führte durch eine zusätzliche Tarifzone, für die sein Ticket nicht ausreichte.

Wegen einer Differenz von 1.10 Franken erhielt der Mann einen Zuschlag von 75 Franken und einen Eintrag im Schwarzfahrerregister. Die SBB erklärte damals gegenüber blue News, das Zugpersonal könne bei einer Kontrolle nicht immer beurteilen, ob ein Versehen oder eine bewusste Regelverletzung vorliege. Kulanz werde deshalb häufig erst nachträglich geprüft.

Der Fall löste Empörung aus, weil die App zwar eine alternative Verbindung anzeigte, aber nicht davor warnte, dass das vorhandene Ticket dafür ungültig war. Kommunikationsexperte Patrick Senn warnte damals, eine kompromisslose Praxis könne den über Jahre aufgebauten Goodwill der Bahn beschädigen. Mittlerweile untersucht auch der Konsumentenschutz die so genannten «Sekundenbussen».