Gleisschaden vor Pendlerverkehr SBB melden Störung am Bahnhof St. Gallen – diese Züge sind betroffen

Petar Marjanović

1.9.2025

Am Bahnhof St. Gallen gibt es einen Gleisschaden.
Am Bahnhof St. Gallen gibt es einen Gleisschaden.
Bild: Screenshot

Die Bundesbahnen melden eine Einschränkung am Bahnhof St. Gallen. Grund dafür sei ein Gleisschaden.

Redaktion blue News

01.09.2025, 06:29

01.09.2025, 06:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Bahnverkehr im Bahnhof St. Gallen ist eingeschränkt.
  • Der Grund dafür ist ein Gleisschaden.
  • Betroffen sind die Linien S5 und S81.
Mehr anzeigen

Die SBB melden auf ihrer Störungsseite eine grössere Beeinträchtigung im Pendlerverkehr am Montagmorgen. Gemäss den Angaben ist ein Gleisschaden entdeckt worden. Dies führe zu Einschränkungen. 

Wie lange die Störung dauern wird, war zunächst nicht bekannt. Die SBB gaben 23:59 Uhr an, was auf eine unklare Situation deutet.

Betroffen sind gemäss ersten Angaben die Linien S5 und S81. Es sind Verspätungen, Ausfällen oder Gleisänderungen zu erwarten.

Die S5 verkehrt auf der Strecke Weinfelden–St.Gallen–St. Margrethen. Die S81 bedient die Strecke Herisau–St.Gallen.

