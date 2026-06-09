Ein 56-jähriger SBB-Mitarbeiter starb am Dienstag nach einem Unfall in Birmensdorf ZH. Keystone

Ein Mitarbeiter der SBB ist am Dienstagvormittag bei einem Bahnunfall in Birmensdorf ums Leben gekommen. Der 56-Jährige wurde bei einer Kollision mit einer Rangierlokomotive tödlich verletzt. Die Polizei untersucht den Hergang.

Ein 56-jähriger SBB-Mitarbeiter ist am Dienstagvormittag in Birmensdorf im Kanton Zürich bei einem Bahnunfall tödlich verletzt worden. Der Mann starb trotz medizinischer Nothilfe noch auf der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr auf der Bahnlinie zwischen Birmensdorf und Urdorf, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstagnachmittag mitteilte. Aus noch ungeklärten Gründen stiess eine Rangier-Lokomotive mit dem 56-Jährigen zusammen.

Die genaue Unfallursache sei noch unklar und werde durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat untersucht, hiess es weiter. Der Bahnverkehr auf den Linien S5 und S14 zwischen Altstetten und Birmensdorf war bis etwa 14 Uhr unterbrochen.