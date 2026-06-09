  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tödlicher Bahnunfall bei Zürich SBB-Mitarbeiter (56) stirbt bei Rangierunfall in Birmensdorf

SDA

9.6.2026 - 16:21

Ein 56-jähriger SBB-Mitarbeiter starb am Dienstag nach einem Unfall in Birmensdorf ZH.
Ein 56-jähriger SBB-Mitarbeiter starb am Dienstag nach einem Unfall in Birmensdorf ZH.
Keystone

Ein Mitarbeiter der SBB ist am Dienstagvormittag bei einem Bahnunfall in Birmensdorf ums Leben gekommen. Der 56-Jährige wurde bei einer Kollision mit einer Rangierlokomotive tödlich verletzt. Die Polizei untersucht den Hergang.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

09.06.2026, 16:21

09.06.2026, 16:33

Ein 56-jähriger SBB-Mitarbeiter ist am Dienstagvormittag in Birmensdorf im Kanton Zürich bei einem Bahnunfall tödlich verletzt worden. Der Mann starb trotz medizinischer Nothilfe noch auf der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr auf der Bahnlinie zwischen Birmensdorf und Urdorf, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstagnachmittag mitteilte. Aus noch ungeklärten Gründen stiess eine Rangier-Lokomotive mit dem 56-Jährigen zusammen.

Die genaue Unfallursache sei noch unklar und werde durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat untersucht, hiess es weiter. Der Bahnverkehr auf den Linien S5 und S14 zwischen Altstetten und Birmensdorf war bis etwa 14 Uhr unterbrochen.

Meistgelesen

Bitcoin stürzt um über 50 Prozent ab – jetzt warnen Experten vor neuer Gefahr
So reagiert das SRF auf die Vorwürfe von Patrick Fischer
Mit diesem PR-Interview erklärt Patrick Fischer die Covid-Affäre

Mehr aus dem Ressort

Aktuell. Beben auf Philippinen: Zahl der Toten und Verletzten steigt

AktuellBeben auf Philippinen: Zahl der Toten und Verletzten steigt

Polen. Polnische Polizei entdeckt eine Tonne Heroin

PolenPolnische Polizei entdeckt eine Tonne Heroin

MID-Glücksspiele. Glückspilz bekommt während 30 Jahren 22'222 Franken pro Monat

MID-GlücksspieleGlückspilz bekommt während 30 Jahren 22'222 Franken pro Monat