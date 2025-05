Zirpel

Bei den regelmässigen und teilweise massiven Verspätungen der Deutschen Bahn würde ich den Inlandfahrplan nicht noch mehr auf diesen Unsicherheitsfaktor anpassen. Jedes Mal wenn ich von Deutschland her kam, hatten wir soviel Verspätung, dass der Zug gar nicht mehr nach Basel SBB einfahren durfte, sondern in Basel Badischer Bahnhof umkehren musste. Eigentlich hätte dieser Zug weiter nach Interlaken fahren müssen. Diese Verbindung wurde dann regelmässig gestrichen, was sich nachteilig für die hiesigen Pendler auswirkte. Die DB soll an der Grenze halt machen und umkehren. Dann funktioniert wenigstens der Rest. Eine Kette ist bekanntlich nur so stark, wie ihr schwächstes Glied.