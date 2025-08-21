  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Jetzt gelten neue Regeln SBB zieht Schraube bei Rauchern an

Sven Ziegler

21.8.2025

Rauchen am Bahnhof ist künftig nicht mehr so einfach möglich. (Symbolbild)
Rauchen am Bahnhof ist künftig nicht mehr so einfach möglich. (Symbolbild)
KEYSTONE

Die SBB testen an fünf Bahnhöfen strengere Regeln für Raucherinnen und Raucher. Mit neuen Plakaten und weniger Aschenbechern wollen sie das Rauchverbot konsequenter durchsetzen.

Sven Ziegler

21.08.2025, 08:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • An fünf Bahnhöfen werden neue Massnahmen gegen Raucherinnen und Raucher getestet.
  • Grund sind zahlreiche Reklamationen von Kundinnen und Kunden.
  • Ein generelles Rauchverbot in Bahnhöfen ist aber nicht geplant.
Mehr anzeigen

Seit 2019 gilt in Schweizer Bahnhöfen: Rauchen ist nur in markierten Zonen erlaubt. Dennoch halten sich viele nicht daran – und qualmen auf dem Perron oder sogar in den überdachten Bereichen. Das sorgt für Reklamationen. Nun ziehen die SBB die Schraube an.

Wie die Bahn mitteilte, laufen derzeit Tests an den Bahnhöfen Solothurn, Biel, Burgdorf, La Chaux-de-Fonds und Zürich Hardbrücke. Dort weisen neue Plakate in grosser Schrift auf das Rauchverbot hin. Gleichzeitig wurden bei Abfallkübeln Aschenbecher entfernt oder abgedichtet. Ziel sei es, die Einhaltung der Regeln zu fördern, erklärt SBB-Sprecherin Fabienne Thommen gegenüber CH Media.

Raucher-Niveau höher als in anderen Ländern

Die Massnahme läuft zunächst für sechs Monate. Sie soll in erster Linie sensibilisieren, ein generelles Rauchverbot in Bahnhöfen sei nicht geplant. Laut SBB gehen pro Woche drei bis vier Beschwerden von Reisenden ein. Besonders oft geht es dabei um den Geruch, gesundheitliche Bedenken oder die starke Verschmutzung durch Zigarettenstummel.

Der Branchenverband öffentlicher Verkehr (VöV) hatte die Rauchzonen 2019 eingeführt, nachdem sich in einer Umfrage eine grosse Mehrheit der Kundschaft für strengere Regeln ausgesprochen hatte. Passivrauchen bleibe auch im Freien gesundheitsschädigend, betont die Lungenliga.

Die Schweiz liegt mit einer Raucherquote von 25,3 Prozent über dem Niveau von Deutschland oder Grossbritannien, wie Daten der WHO zeigen. Zugleich nimmt die Akzeptanz des Rauchens in der Gesellschaft weiter ab. In Genf wurden die Regeln jüngst verschärft: Dort gilt seither ein Rauchverbot auch an Bushaltestellen, Spielplätzen und in der Nähe von Schulen.

Auch in den alten Intercity-Zügen hast du bald besseren Empfang

Auch in den alten Intercity-Zügen hast du bald besseren Empfang

Die SBB stellen am Donnerstagmorgen ihren ersten komplett modernisierten ICN vor. Im Zug warten zahlreiche Verbesserungen auf die Kunden.

24.10.2024

Mehr aus der Schweiz

Sie will neue FDP-Chefin werden. SVP-Nationalrat Egger freut sich für seine Schwiegermutter

Sie will neue FDP-Chefin werdenSVP-Nationalrat Egger freut sich für seine Schwiegermutter

Weil neues Milliardenloch droht. Rösti arbeitet an neuer Auto-Steuer – diese Fahrer soll es treffen

Weil neues Milliardenloch drohtRösti arbeitet an neuer Auto-Steuer – diese Fahrer soll es treffen

Chaos bei Kampfjet-Beschaffung. Bundesrat kauft F-35 im Blindflug – selbst das Pentagon hat keine Ahnung vom Preis

Chaos bei Kampfjet-BeschaffungBundesrat kauft F-35 im Blindflug – selbst das Pentagon hat keine Ahnung vom Preis

Meistgelesen

«Entschuldigt sich die SBB dafür, dass der Zug fährt?»
Shaqiri teilt nach Platzverweis gegen Magnin aus – und erhält klare Antwort
Rösti arbeitet an neuer Auto-Steuer – diese Fahrer soll es treffen
«Als Gaston Häni starb, ging auch ein Teil von mir»
Traditionsbetrieb im Bündnerland verliert fast drei Viertel der Jobs