SBB-Schnellzug prallt in Fussballtor – Passagiere evakuiert

Der Zug fuhr über das Fussballtor

Am Sonntagabend ist ein SBB-Interregio bei Cham ZG in ein Fussballtor gefahren. Der Zug wurde geräumt.

Am Sonntagabend hat eine bislang unbekannte Täterschaft auf dem SBB-Gleis zwischen den Haltestellen «Cham Alpenblick» und «Cham Bahnhof» ein Fussballtor deponiert.

Trotz einer eingeleiteten Schnellbremsung konnte die Lokführerin die Kollision nicht verhindern und die Zugskomposition fuhr über das Fussballtor. Mehr anzeigen

Am Sonntagabend hat eine bislang unbekannte Täterschaft auf dem SBB-Gleis zwischen den Haltestellen «Cham Alpenblick» und «Cham Bahnhof» ein Fussballtor deponiert. In der Folge prallte kurz nach 20:30 Uhr ein Interregio von Zürich kommend, in das rund 200 x 130 cm grosse Metallgestell.

Trotz einer eingeleiteten Schnellbremsung konnte die Lokführerin die Kollision nicht verhindern und die Zugskomposition fuhr über das Fussballtor. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Sämtliche Reisende mussten den Interregio verlassen, worauf dieser nach Zürich zurückfuhr. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen dürfte das besagte Fussballtor vom Areal des Schulhauses Kirchbühl in Cham stammen.

Die Zuger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Personen, die am Sonntagabend (3. November 2024) im Zusammenhang mit dem Fussballtor verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Angaben zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich auf der Einsatzleitzentrale zu melden (T 041 595 41 41). Weiter fordert die Polizei die Beteiligten auf, sich selbstständig bei der Polizei zu melden.