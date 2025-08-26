  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

170'000 Sitzplätze SBB setzen 500 Extrazüge ans ESAF ein – und reaktivieren sogar einen Geisterbahnhof

Sven Ziegler

26.8.2025

Der Bahnhof Weesen wird fürs ESAF wieder aktiviert.
Der Bahnhof Weesen wird fürs ESAF wieder aktiviert.
Wikimedia Commons

Zum Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis werden bis zu 350’000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Damit die Fans des Schwingsports staufrei anreisen können, setzen SBB und SOB rund 500 Extrazüge ein – und haben sogar einen stillgelegten Bahnhof reaktiviert.

Redaktion blue News

26.08.2025, 09:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • SBB und SOB fahren mit rund 500 Extrazügen ins Glarnerland.
  • Zwei Bahnhöfe wurden für das ESAF temporär ausgebaut, darunter der eigentlich stillgelegte Bahnhof Weesen.
  • Rund 200 Kundenbetreuende und 80 Polizistinnen und Polizisten sorgen für einen reibungslosen Ablauf.
Mehr anzeigen

Bis zu 350’000 Besucherinnen und Besucher strömen am letzten August-Wochenende ins Glarnerland, wo das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Mollis über die Bühne geht. Um Staus auf den Strassen zu verhindern, setzen SBB und SOB gemäss einer Mitteilung rund 500 Extrazüge ein. Insgesamt stehen damit 170’000 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung. Würde man alle ESAF-Extrazüge aneinanderreihen, ergäbe das eine Strecke von über 100 Kilometern.

Damit die Massen bewältigt werden können, wurden die Bahnhöfe Näfels-Mollis und Weesen temporär ausgebaut. Der Bahnhof Weesen, der seit 2013 stillgelegt war, wurde für das Fest reaktiviert. Während des Grossanlasses wird Näfels-Mollis zur Endhaltestelle, die Strecke nach Netstal bleibt unterbrochen. Züge und Bahnersatzbusse stellen die Verbindung im Kanton Glarus sicher – dennoch ist wegen der grösstenteils einspurigen Strecken mit Wartezeiten zu rechnen.

Spezielles «Schwingbillett» für Arena-Besucher

Im Einsatz stehen rund 200 Kundenbetreuerinnen und -betreuer an den Bahnhöfen Näfels-Mollis, Netstal, Nieder- und Oberurnen, Weesen, Ziegelbrücke, Zürich HB, Pfäffikon SZ und Rapperswil. Sie helfen Reisenden bei Fragen und lotsen sie weiter Richtung Festgelände. Für Sicherheit sorgen 80 Polizistinnen und Polizisten der Transportpolizei, gemeinsam mit der Kantonspolizei Glarus und dem Ostschweizer Polizeikonkordat.

Für die Anreise können Arena-Besucherinnen und -Besucher ein spezielles «Schwingbillett» lösen: Für 49 Franken mit Halbtax (72 Franken ohne) gilt es während vier Tagen für Hin- und Rückreise nach Weesen oder Näfels-Mollis. Wer kein Ticket für die Arena besitzt, benötigt ein reguläres Billett. Die SBB empfiehlt, Fahrscheine im Voraus oder via SBB Mobile zu kaufen, um lange Wartezeiten zu vermeiden – zumal es in Weesen keine Automaten gibt.

Die ersten Extrazüge treffen bereits um 4.30 Uhr in Näfels-Mollis und um 4.56 Uhr in Weesen ein. Von dort bringen Shuttlebusse die Reisenden nach Näfels, wo sie in rund 15 Gehminuten zur Festmeile gelangen. Auch von Netstal führt ein Fussweg von etwa 20 bis 25 Minuten direkt zum ESAF-Gelände.

Meistgelesen

Kiews neue «Wunderwaffe» hat das Zeug, den Krieg zu verändern
Wie gesund ist er noch? Detail auf Trump-Foto sorgt für Spekulationen
Dieser Schweizer Milliardär soll Trump doch noch gnädig stimmen
Streit hinter den Kulissen eskaliert – Patrouille Suisse fliegt nicht am ESAF
Senioren buchen Kreuzfahrt für 17'000 Franken – und erleben Albtraum