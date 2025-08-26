Der Bahnhof Weesen wird fürs ESAF wieder aktiviert. Wikimedia Commons

Zum Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis werden bis zu 350’000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Damit die Fans des Schwingsports staufrei anreisen können, setzen SBB und SOB rund 500 Extrazüge ein – und haben sogar einen stillgelegten Bahnhof reaktiviert.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen SBB und SOB fahren mit rund 500 Extrazügen ins Glarnerland.

Zwei Bahnhöfe wurden für das ESAF temporär ausgebaut, darunter der eigentlich stillgelegte Bahnhof Weesen.

Rund 200 Kundenbetreuende und 80 Polizistinnen und Polizisten sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Mehr anzeigen

Bis zu 350’000 Besucherinnen und Besucher strömen am letzten August-Wochenende ins Glarnerland, wo das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Mollis über die Bühne geht. Um Staus auf den Strassen zu verhindern, setzen SBB und SOB gemäss einer Mitteilung rund 500 Extrazüge ein. Insgesamt stehen damit 170’000 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung. Würde man alle ESAF-Extrazüge aneinanderreihen, ergäbe das eine Strecke von über 100 Kilometern.

Damit die Massen bewältigt werden können, wurden die Bahnhöfe Näfels-Mollis und Weesen temporär ausgebaut. Der Bahnhof Weesen, der seit 2013 stillgelegt war, wurde für das Fest reaktiviert. Während des Grossanlasses wird Näfels-Mollis zur Endhaltestelle, die Strecke nach Netstal bleibt unterbrochen. Züge und Bahnersatzbusse stellen die Verbindung im Kanton Glarus sicher – dennoch ist wegen der grösstenteils einspurigen Strecken mit Wartezeiten zu rechnen.

Spezielles «Schwingbillett» für Arena-Besucher

Im Einsatz stehen rund 200 Kundenbetreuerinnen und -betreuer an den Bahnhöfen Näfels-Mollis, Netstal, Nieder- und Oberurnen, Weesen, Ziegelbrücke, Zürich HB, Pfäffikon SZ und Rapperswil. Sie helfen Reisenden bei Fragen und lotsen sie weiter Richtung Festgelände. Für Sicherheit sorgen 80 Polizistinnen und Polizisten der Transportpolizei, gemeinsam mit der Kantonspolizei Glarus und dem Ostschweizer Polizeikonkordat.

Für die Anreise können Arena-Besucherinnen und -Besucher ein spezielles «Schwingbillett» lösen: Für 49 Franken mit Halbtax (72 Franken ohne) gilt es während vier Tagen für Hin- und Rückreise nach Weesen oder Näfels-Mollis. Wer kein Ticket für die Arena besitzt, benötigt ein reguläres Billett. Die SBB empfiehlt, Fahrscheine im Voraus oder via SBB Mobile zu kaufen, um lange Wartezeiten zu vermeiden – zumal es in Weesen keine Automaten gibt.

Die ersten Extrazüge treffen bereits um 4.30 Uhr in Näfels-Mollis und um 4.56 Uhr in Weesen ein. Von dort bringen Shuttlebusse die Reisenden nach Näfels, wo sie in rund 15 Gehminuten zur Festmeile gelangen. Auch von Netstal führt ein Fussweg von etwa 20 bis 25 Minuten direkt zum ESAF-Gelände.