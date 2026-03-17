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Neuer Tunnel Zürich–Winterthur in 12 Minuten – SBB starten Milliarden-Projekt

Dominik Müller

17.3.2026

Künftig dürfte die Fahrzeit auf der Strecke Zürich–Winterthur deutlich verkürzt werden.
Künftig dürfte die Fahrzeit auf der Strecke Zürich–Winterthur deutlich verkürzt werden.
Symbolbild: Keystone

Mit einem Ausbau für rund 3,3 Milliarden Franken wollen die SBB einen der grössten Engpässe im Schweizer Bahnnetz beseitigen. Zwischen Zürich und Winterthur entstehen zusätzliche Gleise und ein Tunnel.

Dominik Müller

17.03.2026, 14:39

17.03.2026, 14:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die SBB starten ihr Grossprojekt «MehrSpur Zürich–Winterthur».
  • Geplant sind Ausbauten an mehreren Bahnhöfen und Vorarbeiten für den Brüttenertunnel.
  • Künftig soll die Fahrzeit Zürich–Winterthur auf bis zu 12 Minuten verkürzt werden.
  • Das rund 3,3 Milliarden Franken teure Projekt dauert voraussichtlich bis 2037.
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Die SBB haben das Bauprogramm für das Grossprojekt «MehrSpur Zürich–Winterthur» festgelegt. Nun starten die Arbeiten für den Ausbau der Bahnhöfe Wallisellen, Dietlikon, Bassersdorf und Winterthur Töss, wie das Unternehmen am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Auch für den Brüttenertunnel, das Herzstück des Vorhabens, beginnen die Vorarbeiten.

Ziel des Projekts: Der Ausbau des Bahnnetzes soll den Reisenden künftig mehr Verbindungen im Fernverkehr bringen. Schnellzüge und S-Bahn werden im Viertelstundentakt verkehren. Die Fahrzeit von Zürich nach Winterthur wird im schnellsten Fall von heute 20 auf zwölf Minuten verkürzt.

Konkret wird die Strecke zwischen Zürich und Winterthur auf durchgehend vier Spuren ausgebaut. Damit soll der Engpass auf einer der meistbefahrenen Strecken der Schweiz behoben werden.

Nun starten die Vorarbeiten im gesamten Projektperimeter: Die Baufirmen erstellen Baustellen- und Installationsflächen, die SBB bereiten die Bahntechnik vor. Diese Arbeiten dauern mehrere Monate. Den offiziellen Spatenstich für «MehrSpur Zürich–Winterthur» werden der Bund, der Kanton Zürich und die SBB im Sommer 2026 feiern. Nach Abschluss der Hauptarbeiten – gemäss aktuellem Plan 2037 – werden die Installationen zurückgebaut.

Bauprogramm «MehrSpur Zürich–Winterthur»

  • Brüttenertunnel: 9 Kilometer lang, bestehend aus zwei je einspurigen Röhren, Start Vortrieb mit Tunnelbohrmaschinen 2029, geplante Inbetriebnahme 2037.
  • Ausbau Bahnhof Wallisellen: Breitere Perrons, angepasste Zugänge und Unterführungen, Baustart 2028, geplante Inbetriebnahme Ende 2032. Westlich des Bahnhofs neue, 580 Meter lange eingleisige Brücke. Baustart 2026, geplante Inbetriebnahme 2031.
  • Ausbau Bahnhof Dietlikon: Zusätzliches viertes Gleis, neue Zugänge zu Perrons, neue Passerelle mit Liften, Neubau Bahnhofsgebäude. Baustart 2027, geplante Inbetriebnahme Sommer 2032. Die Unterführung Bahnhofstrasse wird in tieferer Lage unter den Dietlikontunnel neu gebaut. Baustart 2028, geplante Inbetriebnahme 2031.
  • Ausbau Bahnhof Bassersdorf: Neue Unterführungen und stufenfreie Zugänge zu den Perrons. Baustart 2027, geplante Inbetriebnahme Sommer 2030.
  • Ausbau Bahnhof Winterthur Töss: Neue Unterführung und stufenfreie Zugänge, Baustart 2027, geplante Inbetriebnahme Ende 2028. Im Gebiet Neumühle eine 800 Meter lange eingleisige Brücke über bestehende Gleise, Baustart 2027, geplante Inbetriebnahme 2034.
  • Diverse weitere bauliche Anpassungen an der Bahninfrastruktur zwischen Zürich und Winterthur.
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Bauarbeiten führen zu Einschränkungen und Lärm

Viele Bau- und Installationsplätze grenzen an Wohngebiete. «Emissionen wie Baulärm, Staub, Logistikfahrten auf der Strasse oder Erschütterungen sind auch in Nachtstunden und an Wochenenden unvermeidlich», heisst es in der Mitteilung. Die SBB tue ihr Möglichstes, um die Anwohnenden vor den Emissionen zu schützen und informiere regelmässig über die bevorstehenden Arbeiten.

Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026 könne es zudem für einzelne S-Bahn-Linien zu Fahrplanänderungen aufgrund der Bauarbeiten kommen. Die Fahrplanänderungen sind ab Herbst 2026 im Online-Fahrplan und in der App SBB Mobile ersichtlich.

Die Kosten für die geplanten Ausbauten zwischen Zürich und Winterthur betragen rund 3,3 Milliarden Franken. Finanziert wird das Projekt über den Bahninfrastrukturfonds des Bundes, in den unter anderem Bund und Kantone einzahlen.

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