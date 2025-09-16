Ein Bild der Warnanlage in einem SRF-Beitrag üver das Pilotprojekt vom Juni 2022. Screenshot: SRF

Ein SBB-Pilotprojekt hat gezeigt, dass Wildtiere durch Warnlaute grundsätzlich vor herannahenden Züge gewarnt werden können. Dennoch ist damit nun Schluss.

Grundsätzlich konnten Wildtiere durch Wildschwein-Laute vor anfahrenden Zügen gewarnt werden.

Weil es wenig Kollisionen gäbe und Mittel anders eingesetzt würden, wurde das Projekt laut SBB gestoppt. Mehr anzeigen

Die SBB werden eine Testanlage mit akustischen Warnsignalen auf der Strecke zwischen Winterthur ZH und Stein am Rhein SH nicht mehr länger betreiben. Die Anlage hätte gemäss dem Unternehmen Wildtiere vor herannahenden Zügen warnen und Kollisionen verhindern sollen.

Mit den Lauten, unter anderem von Wildschweinen, ist nun aber Schluss. «Die Anlage wird nicht weitergeführt» schrieb die Medienstelle der SBB auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA und bestätigte damit einen Artikel im «Landboten».

Von Herbst 2020 bis Frühling 2024 hatte das Bahnunternehmen zwischen Gütighausen und Dätwil sowie zwischen Ossingen und Waltalingen eine «bioakustische Wildtierwarnanlage» getestet.

«Warnung der Wildtiere grundsätzlich möglich»

Diese imitierte gemäss den SBB Tierlaute, die Wildtiere mit einer natürlichen Gefahr in Verbindung bringen. «Das Pilotprojekt hat gezeigt, dass die Warnung der Wildtiere mit arteigenen Lauten grundsätzlich möglich ist», schrieb die Medienstelle weiter.

Um die Anlage auch an anderen Orten zu betreiben, hätte es jedoch technische Verbesserungen gebraucht. Die Ausrüstung weiterer Streckenabschnitte im SBB-Netz sei deshalb aktuell nicht geplant. «Um die vorhandenen Mittel effizient einzusetzen, konzentriert sich die SBB auf geschützte Arten wie Amphibien», hiess es vom Unternehmen weiter.

Zudem sei die Anzahl der Kollisionen von Wildtieren mit Zügen gering. Bei Ausbauten oder Erneuerungen von Bahnstrecken seien in den letzten Jahren vermehrt Wildtier-Passagen errichtet worden.