Die SBB macht wenigstens was für die Infrastruktur und modernisiert, was DB lange vernachlässigt hat und jetzt die Quittung hat….

Flow-Tea

DE kann man nicht mit der CH vergleichen, was die Finanzierung der Verkehrsinfrastrukturen betrifft. Die Autobahnen werden in DE von den Bundesländer geplant, gebaut & "je nach Geld auch unterhalten". Da es dafür aber keine Finanzierung (Mautgebühren) gibt, heisst das in der Regel Benützung bis zum "Totalschaden". In der CH ist für die Autobahn allein der Bund zuständig & zwar von A-Z & kassiert dafür die "Maut". Die DB steht noch schlimmer da. 70 % der Infrastruktur "Schrott", zu wenig Rollmaterial, zu wenig Personal in allen Bereichen usw.. Die Zufahrten aus DE für die NEAT & den Brenner sind bis heute noch nicht fertig geplant. Aber die NEAT ist fertig & der Brenner im nächsten Jahr.